З білоруського клубу пішли всі українські футболісти

Дмитро Юсов та Олександр Сафонов продовжать кар'єру не у «Слуцьку»

По закінченню сезону за угодою сторін було розірвано контракти з шістьма гравцями СФК «Слуцьк». Клуб залишають Олександр Билина, Дмитро Щегрикович, Артем Гуренко, Ібрагім Коне. А також українці Дмитро Юсов та Олександр Сафонов, інформує офіційний сайт клубу. СФК «Слуцьк» подякував футболістам за гру та внесок, який вони



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Дмитро Юсов

Дмитро Юсов та Олександр Сафонов продовжать кар'єру не у «Слуцьку»

По закінченню сезону за угодою сторін було розірвано контракти з шістьма гравцями СФК «Слуцьк».

Клуб залишають Олександр Билина, Дмитро Щегрикович, Артем Гуренко, Ібрагім Коне.

А також українці Дмитро Юсов та Олександр Сафонов, інформує офіційний сайт клубу.

СФК «Слуцьк» подякував футболістам за гру та внесок, який вони внесли у підсумковий результат.

Де продовжать кар’єру Юсов і Сафонов, наразі не повідомляється.

У чемпіонаті Білорусі, що завершився, «Слуцьк» посів сьоме місце.

Сафонов відіграв за білоруську команду у цьому сезоні 28 матчів і забив два м’ячі, а Юсов – 20, відзначившись тричі (дані офіційного сайт клубу).

24-річний Юсов починав кар'єру у запорізькому «Металурзі», після чого у 2016 році перейшов у білоруський «Граніт», а згодом у молдовську «Дачію».

25-річний Сафонов в Україні пограв за «Черкаський Дніпро» та «Миколаїв».