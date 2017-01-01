  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    З білоруського клубу пішли всі українські футболісти

    Дмитро Юсов та Олександр Сафонов продовжать кар'єру не у «Слуцьку»
    По закінченню сезону за угодою сторін було розірвано контракти з шістьма гравцями СФК «Слуцьк». Клуб залишають Олександр Билина, Дмитро Щегрикович, Артем Гуренко, Ібрагім Коне. А також українці Дмитро Юсов та Олександр Сафонов, інформує офіційний сайт клубу. СФК «Слуцьк» подякував футболістам за гру та внесок, який вони
    • Сьогодні, 12:29
    • Розсилка
    Дмитро Юсов
    Дмитро Юсов

    Дмитро Юсов та Олександр Сафонов продовжать кар'єру не у «Слуцьку»

    По закінченню сезону за угодою сторін було розірвано контракти з шістьма гравцями СФК «Слуцьк».

    Клуб залишають Олександр Билина, Дмитро Щегрикович, Артем Гуренко, Ібрагім Коне.

    А також українці Дмитро Юсов та Олександр Сафонов, інформує офіційний сайт клубу.

    СФК «Слуцьк» подякував футболістам за гру та внесок, який вони внесли у підсумковий результат.

    Де продовжать кар’єру Юсов і Сафонов, наразі не повідомляється.

    У чемпіонаті Білорусі, що завершився, «Слуцьк» посів сьоме місце.

    Сафонов відіграв за білоруську команду у цьому сезоні 28 матчів і забив два м’ячі, а Юсов – 20, відзначившись тричі (дані офіційного сайт клубу).

    24-річний Юсов починав кар'єру у запорізькому «Металурзі», після чого у 2016 році перейшов у білоруський «Граніт», а згодом у молдовську «Дачію».

    25-річний Сафонов в Україні пограв за «Черкаський Дніпро» та «Миколаїв».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ