З білоруського клубу пішли всі українські футболісти
- Сьогодні, 12:29
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Розсилка
Дмитро Юсов та Олександр Сафонов продовжать кар'єру не у «Слуцьку»
По закінченню сезону за угодою сторін було розірвано контракти з шістьма гравцями СФК «Слуцьк».
Клуб залишають Олександр Билина, Дмитро Щегрикович, Артем Гуренко, Ібрагім Коне.
А також українці Дмитро Юсов та Олександр Сафонов, інформує офіційний сайт клубу.
СФК «Слуцьк» подякував футболістам за гру та внесок, який вони внесли у підсумковий результат.
Де продовжать кар’єру Юсов і Сафонов, наразі не повідомляється.
У чемпіонаті Білорусі, що завершився, «Слуцьк» посів сьоме місце.
Сафонов відіграв за білоруську команду у цьому сезоні 28 матчів і забив два м’ячі, а Юсов – 20, відзначившись тричі (дані офіційного сайт клубу).
24-річний Юсов починав кар'єру у запорізькому «Металурзі», після чого у 2016 році перейшов у білоруський «Граніт», а згодом у молдовську «Дачію».
25-річний Сафонов в Україні пограв за «Черкаський Дніпро» та «Миколаїв».