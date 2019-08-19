Чемпіон України з гандболу розтрощив збірну Китаю



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Гандболісти «Мотора» мають переконливий вигляд вже у міжсезоння ГК «Мотор»

Шестиразовий чемпіон вітчизняної Суперліги запорізький «Мотор» провів п’ять контрольних поєдинків у Словенії

У неділю чинний чемпіон України з гандболу, запорізький «Мотор» повернувся з тренувального збору, який проводив у Словенії. Учасник Ліги чемпіонів та «SEGA-Газпром-ліги» проводив техніко-тактичну роботу в умовах високогір’я.

«Труднощі, з якими нам довелося зіткнутися під час зборів, стосуються найперше кліматичних особливостей. Грати на висоті 1500 метрів над рівнем моря непросто – бракує кисню, але це корисно з точки зору гартуваня гравців», - поділився враженнями від зборів головний тренер «Мотора» Микола Степанець.

Микола Степанець: «Від молодих гравців хотілося б побачити більше лідерських якостей, ефективності в кидках. Вони стараються, працюють але трохи не вистачає досвіду

У Словенії команда провела п’ять контрольних поєдинків, і лише в одному з них зазнала невдачі. Не вдалося здолати запоріжцям ще одного учасника «SEGA-ліги» - хорватський «Заґреб» 26:30. У решті зустрічей чемпіон України святкував успіх. Так вдалося розтрощити збірну Китаю (30:15), срібного призера чемпіонату Словенії «Гореньє» (38:31), словацький «Слован» (33:21) та учасника першої ліги чемпіонату Словенії -«Марібор» (36:25).

Найрезультативнішим гравцем у матчі проти збірної Китаю став литовський легіонер «Мотора» Айденас Малашинскас, який закинув п’ять м’ячів

Контрольні зустрічі вартували «Мотору» кількох травмованих гравців.

«Під час зборів не обійшлося без травм. Ігри пропускали Гурковський (матч проти збірної Китаю), діагноз - м'язово-фасціальний больовий синдром поперекового відділу хребта, Жуков (та ж гра), удар під час гри – забій-розтягнення зв'язкового апарату лівої стопи. Паровинчак під час гри з «Гореньє» отримав забій-розтягнення м'язів задньої поверхні стегна зліва. Але серйозних ушкоджень ні в кого немає», - розповів клубній прес-службі головний лікар «Мотора» Іван Шурша.

Побачити оновлений склад «Мотора» в дії можна буде вже 22-24 серпня на майданчику домашнього палацу спорту «Юність». В рамках передсезонного турніру «Кубок Дніпра» у Запоріжжі в ньому, окрім «Мотора», зіграють білоруський СКА, ізраїльський «Хапоел-Рішон», польська «Вісла» з Плоцька та угорський «Татран».