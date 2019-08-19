Чемпіон України з гандболу розтрощив збірну Китаю
Шестиразовий чемпіон вітчизняної Суперліги запорізький «Мотор» провів п’ять контрольних поєдинків у Словенії
У неділю чинний чемпіон України з гандболу, запорізький «Мотор» повернувся з тренувального збору, який проводив у Словенії. Учасник Ліги чемпіонів та «SEGA-Газпром-ліги» проводив техніко-тактичну роботу в умовах високогір’я.
«Труднощі, з якими нам довелося зіткнутися під час зборів, стосуються найперше кліматичних особливостей. Грати на висоті 1500 метрів над рівнем моря непросто – бракує кисню, але це корисно з точки зору гартуваня гравців», - поділився враженнями від зборів головний тренер «Мотора» Микола Степанець.
У Словенії команда провела п’ять контрольних поєдинків, і лише в одному з них зазнала невдачі. Не вдалося здолати запоріжцям ще одного учасника «SEGA-ліги» - хорватський «Заґреб» 26:30. У решті зустрічей чемпіон України святкував успіх. Так вдалося розтрощити збірну Китаю (30:15), срібного призера чемпіонату Словенії «Гореньє» (38:31), словацький «Слован» (33:21) та учасника першої ліги чемпіонату Словенії -«Марібор» (36:25).
Контрольні зустрічі вартували «Мотору» кількох травмованих гравців.
«Під час зборів не обійшлося без травм. Ігри пропускали Гурковський (матч проти збірної Китаю), діагноз - м'язово-фасціальний больовий синдром поперекового відділу хребта, Жуков (та ж гра), удар під час гри – забій-розтягнення зв'язкового апарату лівої стопи. Паровинчак під час гри з «Гореньє» отримав забій-розтягнення м'язів задньої поверхні стегна зліва. Але серйозних ушкоджень ні в кого немає», - розповів клубній прес-службі головний лікар «Мотора» Іван Шурша.
Побачити оновлений склад «Мотора» в дії можна буде вже 22-24 серпня на майданчику домашнього палацу спорту «Юність». В рамках передсезонного турніру «Кубок Дніпра» у Запоріжжі в ньому, окрім «Мотора», зіграють білоруський СКА, ізраїльський «Хапоел-Рішон», польська «Вісла» з Плоцька та угорський «Татран».