За два дні «Аталанта» повідомить про трансфер Малиновського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Малиновський Твіттер

Футболіст повернувся до України для оформлення візових формальностей

Італійська «Аталанта» 18 липня офіційно оголосить про трансфер українського півзахисника «Ґенка» Руслана Малиновського.

Напередодні футболіст пройшов медогляд у Бергамо, але одразу відправився на батьківщину, аби оформити візу та дозвіл на працю, інформує Tuttomercatoweb.

Раніше повідомлялося, що «Аталанта» запропонувала Малиновському п’ятирічну угоду. Сума трансферу становить понад 13 мільйонів євро.

З 2015 року Малиновський виступав за бельгійський «Ґенк». Останнього сезону українець виграв з командою чемпіонат Бельгії.