  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За рік до старту Паралімпійських ігор-2020 у Токіо презентували мультфільм про параспортсменів

    • Розсилка
    Маскот Токіо-2020 випробував на собі всі види спорту, в яких буде розіграно паралімпійські медалі - За рік до старту Паралімпійських ігор-2020 у Токіо презентували мультфільм про параспортсменів
    Маскот Токіо-2020 випробував на собі всі види спорту, в яких буде розіграно паралімпійські медалі
    Офіційний сайт Токіо-2020

    В столиці Японії відсвяткували рік до початку змагань спортсменів-паралімпійців

    25 серпня 2020 року в Токіо стартують літні Паралімпійські Ігри. Столиця Японії стане першим містом в світі, яке прийматиме такі змагання двічі. В очікуванні зустрічі кращих пара-спортсменів світу в столиці Японії відбулося свято під гаслом «Рік до старту».

    Читайте також: Українські паралімпійці вийшли до півфіналів у трьох класах чемпіонату світу з академічного веслування

    В рамках заходу презентували медалі майбутніх Паралімпійських Ігор, як і медалі Олімпійських Ігор-2020, їх зроблено з використанням перероблених дорогоцінних металів, витягнутих з мобільних телефонів і невеликих електронних пристроїв, пожертвуваних громадськістю. А відмінністю є оздоблення написами шрифтом Брайля.

    20190825-01-01
    Такі нагороди чекають на майбутніх переможців та призерів Паралімпійських Ігор в Токіо

    Крім того під час церемонії святкування року до Паралімпіади-2020, організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 опублікував коротке анімаційне відео. В ньому паралімпійський талісман Сомейті демонструє  кожен з 22 видів спорту, які будуть представлені на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 за 365 днів.

     

    Читайте також
    Паралімпійські Ігри мультфільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ