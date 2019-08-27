За рік до старту Паралімпійських ігор-2020 у Токіо презентували мультфільм про параспортсменів



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Маскот Токіо-2020 випробував на собі всі види спорту, в яких буде розіграно паралімпійські медалі Офіційний сайт Токіо-2020

В столиці Японії відсвяткували рік до початку змагань спортсменів-паралімпійців

25 серпня 2020 року в Токіо стартують літні Паралімпійські Ігри. Столиця Японії стане першим містом в світі, яке прийматиме такі змагання двічі. В очікуванні зустрічі кращих пара-спортсменів світу в столиці Японії відбулося свято під гаслом «Рік до старту».

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В рамках заходу презентували медалі майбутніх Паралімпійських Ігор, як і медалі Олімпійських Ігор-2020, їх зроблено з використанням перероблених дорогоцінних металів, витягнутих з мобільних телефонів і невеликих електронних пристроїв, пожертвуваних громадськістю. А відмінністю є оздоблення написами шрифтом Брайля.

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Крім того під час церемонії святкування року до Паралімпіади-2020, організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 опублікував коротке анімаційне відео. В ньому паралімпійський талісман Сомейті демонструє кожен з 22 видів спорту, які будуть представлені на Паралімпійських іграх у Токіо-2020 за 365 днів.