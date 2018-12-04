За тиждень стартує перший професіональний чемпіонат України з баскетболу 3х3



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже визначені всі учасники жіночого чемпіонату та 9 команд чоловічої категорії

Федерація баскетболу України розпочинає професіональний чемпіонат України з баскетболу 3х3.

Новий сезон матиме кілька відмінних рис.

У першу чергу ФБУ робить крок до створення професіональних клубів з 3х3. З цією метою в чемпіонаті сезону-2018/19 візьме участь стала кількість команд - 12 чоловічих та 9 жіночих.

Крім того, Суперліга 3х3 буде кваліфікаційним етапом до професіонального сезону ФІБА 3х3, зазначає прес-служба Федерації баскетболу України.

За програмою чемпіонату відбудеться шість ігрових турів в різних містах країни, а також фінальний етап.

Перший тур відбудеться в Києві 11 грудня.

Місце проведення - СК «Меридіан» (вул. Героїв Севастополя, 11В). Початок о 10:00.

Вже визначені всі учасники жіночого чемпіонату та 9 команд чоловічої категорії.

Чоловіча Суперліга 3х3:

«Черкаські Мавпи»

«Дніпро»

«Київ-Баскет»

«Одеса»

«Промбудсфера»

Kyiv Monbat

«Франківськ-ІФНМУ»

Збірна України U-23

Збірна України U-18

Жіноча Суперліга 3х3:

«Київ-Баскет-1»

«Київ-Баскет-2»

«Франківськ»

«Динамо-НПУ»

«Рівне»

«Каліпсо»

«Львів»

МОБІ

Збірна України U-18

Три команди, які доповнять склад чоловічого чемпіонату, будуть визначені в кваліфікаційному турнірі.

Відбудеться цей турнір 10 грудня в малому залі Палацу спорту. Час проведення кваліфікації - з 10:00 до 14:30. Участь безкоштовна.

Для участі в кваліфікації команда повинна надати медичний допуск, два комплекти єдиної ігрової форми (світлий і темний) з номерами.