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    За тиждень стартує перший професіональний чемпіонат України з баскетболу 3х3

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    За тиждень стартує перший професіональний чемпіонат України з баскетболу 3х3

    Вже визначені всі учасники жіночого чемпіонату та 9 команд чоловічої категорії

    Федерація баскетболу України розпочинає професіональний чемпіонат України з баскетболу 3х3.

    Новий сезон матиме кілька відмінних рис.

    У першу чергу ФБУ робить крок до створення професіональних клубів з 3х3. З цією метою в чемпіонаті сезону-2018/19 візьме участь стала кількість команд - 12 чоловічих та 9 жіночих.

    Крім того, Суперліга 3х3 буде кваліфікаційним етапом до професіонального сезону ФІБА 3х3, зазначає прес-служба Федерації баскетболу України.

    За програмою чемпіонату відбудеться шість ігрових турів в різних містах країни, а також фінальний етап.

    Перший тур відбудеться в Києві 11 грудня. 

    Місце проведення - СК «Меридіан» (вул. Героїв Севастополя, 11В). Початок о 10:00.

    Вже визначені всі учасники жіночого чемпіонату та 9 команд чоловічої категорії.

    Чоловіча Суперліга 3х3:

    «Черкаські Мавпи»
    «Дніпро»
    «Київ-Баскет»
    «Одеса»
    «Промбудсфера»
    Kyiv Monbat
    «Франківськ-ІФНМУ»
    Збірна України U-23
    Збірна України U-18

    Жіноча Суперліга 3х3:

    «Київ-Баскет-1»
    «Київ-Баскет-2»
    «Франківськ»
    «Динамо-НПУ»
    «Рівне»
    «Каліпсо»
    «Львів»
    МОБІ
    Збірна України U-18

    Три команди, які доповнять склад чоловічого чемпіонату, будуть визначені в кваліфікаційному турнірі.

    Відбудеться цей турнір 10 грудня в малому залі Палацу спорту. Час проведення кваліфікації - з 10:00 до 14:30. Участь безкоштовна.

    Для участі в кваліфікації команда повинна надати медичний допуск, два комплекти єдиної ігрової форми (світлий і темний) з номерами.

    чемпіонат України баскетбол
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