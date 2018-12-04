За тиждень стартує перший професіональний чемпіонат України з баскетболу 3х3
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Вже визначені всі учасники жіночого чемпіонату та 9 команд чоловічої категорії
Федерація баскетболу України розпочинає професіональний чемпіонат України з баскетболу 3х3.
Новий сезон матиме кілька відмінних рис.
У першу чергу ФБУ робить крок до створення професіональних клубів з 3х3. З цією метою в чемпіонаті сезону-2018/19 візьме участь стала кількість команд - 12 чоловічих та 9 жіночих.
Крім того, Суперліга 3х3 буде кваліфікаційним етапом до професіонального сезону ФІБА 3х3, зазначає прес-служба Федерації баскетболу України.
За програмою чемпіонату відбудеться шість ігрових турів в різних містах країни, а також фінальний етап.
Перший тур відбудеться в Києві 11 грудня.
Місце проведення - СК «Меридіан» (вул. Героїв Севастополя, 11В). Початок о 10:00.
Вже визначені всі учасники жіночого чемпіонату та 9 команд чоловічої категорії.
Чоловіча Суперліга 3х3:
«Черкаські Мавпи»
«Дніпро»
«Київ-Баскет»
«Одеса»
«Промбудсфера»
Kyiv Monbat
«Франківськ-ІФНМУ»
Збірна України U-23
Збірна України U-18
Жіноча Суперліга 3х3:
«Київ-Баскет-1»
«Київ-Баскет-2»
«Франківськ»
«Динамо-НПУ»
«Рівне»
«Каліпсо»
«Львів»
МОБІ
Збірна України U-18
Три команди, які доповнять склад чоловічого чемпіонату, будуть визначені в кваліфікаційному турнірі.
Відбудеться цей турнір 10 грудня в малому залі Палацу спорту. Час проведення кваліфікації - з 10:00 до 14:30. Участь безкоштовна.
Для участі в кваліфікації команда повинна надати медичний допуск, два комплекти єдиної ігрової форми (світлий і темний) з номерами.