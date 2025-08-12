Головна Спорт Новини
Забарний потрапив до переліку топ-10 найдорожчих трансферів «ПСЖ»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Забарний потрапив до переліку топ-10 найдорожчих трансферів «ПСЖ»
Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі

Ілля Забарний став найдорожчим захисником в історії «ПСЖ»

Сьогодні, 12 серпня, «ПСЖ» офіційно оголосив про трансфер центрального оборонця збірної України Іллі Забарного з англійського «Борнмута». За 21-річного гравця парижани заплатили 63 мільйони євро, що робить його найдорожчим захисником, якого коли-небудь купував клуб. Про це повідомляє «Главком».

У загальному списку найдорожчих придбань парижан Забарний ділить восьму позицію з Анхелем Ді Марією.

Топ-10 найдорожчих трансферів «ПСЖ» 

1. Неймар – €222 млн (з «Барселони»)
2. Кіліан Мбаппе – €180 млн (з «Монако»)
3. Рандал Коло Муані – €95 млн (з «Айнтрахта»)
4. Хвіча Кварацхелія – €70 млн (з «Наполі»)
5. Ашраф Хакімі – €68 млн (з «Інтера»)
6. Гонсало Рамос – €65 млн (з «Бенфіки»)
7. Едінсон Кавані – €64,5 млн (з «Наполі»)
8–9. Ілля Забарний – €63 млн (з «Борнмута»)
8–9. Анхель Ді Марія – €63 млн (з «Манчестер Юнайтед»)
10. Мануель Угарте – €60 млн (зі «Спортінга»)

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів. «Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.

