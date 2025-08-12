Забарний потрапив до переліку топ-10 найдорожчих трансферів «ПСЖ»

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі

Ілля Забарний став найдорожчим захисником в історії «ПСЖ»

Сьогодні, 12 серпня, «ПСЖ» офіційно оголосив про трансфер центрального оборонця збірної України Іллі Забарного з англійського «Борнмута». За 21-річного гравця парижани заплатили 63 мільйони євро, що робить його найдорожчим захисником, якого коли-небудь купував клуб. Про це повідомляє «Главком».

У загальному списку найдорожчих придбань парижан Забарний ділить восьму позицію з Анхелем Ді Марією.

Топ-10 найдорожчих трансферів «ПСЖ»

1. Неймар – €222 млн (з «Барселони»)

2. Кіліан Мбаппе – €180 млн (з «Монако»)

3. Рандал Коло Муані – €95 млн (з «Айнтрахта»)

4. Хвіча Кварацхелія – €70 млн (з «Наполі»)

5. Ашраф Хакімі – €68 млн (з «Інтера»)

6. Гонсало Рамос – €65 млн (з «Бенфіки»)

7. Едінсон Кавані – €64,5 млн (з «Наполі»)

8–9. Ілля Забарний – €63 млн (з «Борнмута»)

8–9. Анхель Ді Марія – €63 млн (з «Манчестер Юнайтед»)

10. Мануель Угарте – €60 млн (зі «Спортінга»)

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів. «Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.