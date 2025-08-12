«Буде зовсім інша гра». Капітан «Динамо» поділився очікуваннями від матчу з «Пафосом»

Буяльський: Почуваюся добре, повертаюся до тієї форми, яка у мене була наприкінці збору

Буяльський: Кожна перемога важлива для психології команди

Півзахисник та капітан «Динамо» Віталій Буяльський поділився очікуваннями від майбутнього виїзного матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського «Пафосу» в рамках передматчевої пресконференції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Вітаю з поверненням на поле після ушкодження. Ви забили гол у минулому матчі, одразу після повернення. Як зараз почуваєтеся, чи вже повернули свою оптимальну форму?

Дякую, почуваюся добре, можна сказати, що повертаюся до тієї форми, яка у мене була наприкінці збору. Думаю, усе буде добре.

Наскільки важливою у психологічному плані була для команди перемога над «Рухом»?

Кожна перемога важлива для психології команди. Впевнений, що ми як команда психологічно готові до завтрашньої гри. Буде зовсім інша гра, порівняно з нашим першим поєдинком у Польщі.

Завтра матч відбудеться за спекотної погоди, прогнозується 35 градусів тепла плюс висока вологість повітря. Чи маєте якісь лайф-хаки, як грати за таких умов?

Наші лікарі та медперсонал дають нам вітаміни. Люди, які вже багато пограли у футбол, говорять, що потрібно перед матчем пити якомога більше води. Усе це використовуватимемо на практиці.

Нагадаємо, «Динамо» в номінально домашньому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилося кіпрському «Пафосу» – 0:1.

На 36-й хвилині «біло-сині» провели стрімку флангову атаку після вкидання з-за бокової. У фінальній стадії атаки Дубінчак прорвався до воріт лівим флангом та вирішив пробити сам з гострого кута, ціливши у ближній верхній кут, проте мʼяч влучив у каркас воріт та вилетів за лицеву.

У другому таймі на 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Пафоса» після падіння Ваната у штрафному майданчику гостей. Владислава гострою передачею на кут воротарського вивів Ярмоленко. Втім, після перегляду відеоповтору Сандро Шерер скасував 11-метровий.

На 84-й хвилині грі кутовий «Динамо» перетворився на контратаку суперників, яку результативно завершив Андерсон.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

«Динамо» (Україна) – «Пафос» (Кіпр) 0:1

Гол: Сілва, 84