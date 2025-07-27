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Капітан збірної України з баскетболу продовжить виступи в Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Капітан збірної України з баскетболу продовжить виступи в Іспанії
33-річний український центровий провів 10 сезонів в елітному дивізіоні Іспанії

Пустовий підписав контракт з клубом «МораБанк Андорра»

Капітан чоловічої збірної України Артем Пустовий підписав контракт на два наступні сезони з клубом Ліги ACB «МораБанк Андорра». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

33-річний український центровий провів 10 сезонів в елітному дивізіоні Іспанії. Він виступав чотири сезони за «Обрадойро», три за «Барселону», і по сезону за «Гран-Канарію», «Мурсію» та «Ховентуд». Загалом Пустовий зіграв 281 матч у чемпіонаті Іспанії.

У складі «Барселони» він вигравав чемпіонство (2019) та двічі Кубок Іспанії (2019 та 2021).

В минулому сезоні в складі «Ховентуда» набирав 9.5 очка та 3.4 підбирання за матч (РЕ 12.4). В тому сезоні він провів свій кращий матч в кар’єрі проти «Сарагоси», набравши 23 очка та РЕ 35.

«Це гравець із чудовою кар'єрою в лізі, який грав на чудовому рівні в минулому сезоні. Він з самого початку показав нам своє бажання перейти до «Андорри», і він приходить, щоб взяти на себе важливу відповідальність», – сказав генеральний менеджер клубу Франческо Солана.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: Артем Пустовий НОВИНИ ФУТБОЛУ

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