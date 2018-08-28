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    Захисник «Динамо» Пиварич: З допомогою та підтримкою наших фанів ми пройдемо «Аякс»

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    Йосип Пиварич. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - Захисник «Динамо» Пиварич: З допомогою та підтримкою наших фанів ми пройдемо «Аякс»
    Йосип Пиварич. Фото ФК «Динамо»

    Футболісти київського клубу вірять у перемогу над нідерландським клубом

    Захисник «Динамо» Йосип Пиварич розповів про підготовку команди до поєдинку відбору Ліги чемпіонів проти нідерландського «Аякса».

    За словами футболіста, усі з нетерпінням чекають на гру, інформує офіційний сайт київського клубу.

    «Я вірю у нашу команду, ми відчуваємо велику впевненість один в одному. Дуже розраховуємо на наших фанів, сподіваюся, їх збереться багато. З їхньою допомогою та підтримкою, думаю, ми пройдемо далі», - сказав він.

    «Ми знаємо, що наш суперник – дуже хороша команда, у якій зібрані дуже якісні гравці. Але перший матч показав, що з ними можна та потрібно не лише грати, але і перемагати», - продовжив Пиварич.

    Найбільш небезпечними у складі суперника, на думку хорвата, є флангові півзахисники Зієш і Тадич.

    «Але й інші футболісти на своїх позиціях також досить сильні. Звичайно, ми постараємося атакувати та пресингувати суперника, оскільки нам необхідно забивати, але при цьому потрібно не забувати і про оборону своїх воріт, адже не менш важливо не пропустити», - підсумував він.

    Нагадаємо, матч відбору Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс» відбудеться у Києві у вівторок, 28 серпня. Початок о 22:00.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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