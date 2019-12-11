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    Захисник Хачеріді залишить «Динамо»

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    Євген Хачеріді - Захисник Хачеріді залишить «Динамо»
    Євген Хачеріді
    ФК «Динамо-Брест»

    Чемпіони Білорусі розірвуть угоду з українським футболістом

    Чемпіон Білорусі «Динамо-Брест» найближчим часом розірве угоду з українським захисником Євгеном Хачеріді. Про це повідомляє Tribuna.com-Білорусь.

    Угоду з білоруською командою 32-річний футболіст уклав наприкінці жовтня. Захисник тренувався з командою. Повноцінно його угода з клубом мала набрати чинності з 1 січня.

    До цього останнім клубом Хачеріді був грецький ПАОК. Там українець зіграв усього лише три матчі сезону-2018/19.

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    Нагадаємо, колишній одноклубник Хачеріді по київському «Динамо» Артем Мілевський став чемпіоном Білорусі в складі брестської команди. «Динамо-Брест» вперше в історії стало чемпіоном країни, перервавши 13-річне домінування БАТЕ.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський ФК «Динамо» (Брест) Євген Хачеріді
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