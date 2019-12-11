Захисник Хачеріді залишить «Динамо»



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Євген Хачеріді ФК «Динамо-Брест»

Чемпіони Білорусі розірвуть угоду з українським футболістом

Чемпіон Білорусі «Динамо-Брест» найближчим часом розірве угоду з українським захисником Євгеном Хачеріді. Про це повідомляє Tribuna.com-Білорусь.

Угоду з білоруською командою 32-річний футболіст уклав наприкінці жовтня. Захисник тренувався з командою. Повноцінно його угода з клубом мала набрати чинності з 1 січня.

До цього останнім клубом Хачеріді був грецький ПАОК. Там українець зіграв усього лише три матчі сезону-2018/19.

Нагадаємо, колишній одноклубник Хачеріді по київському «Динамо» Артем Мілевський став чемпіоном Білорусі в складі брестської команди. «Динамо-Брест» вперше в історії стало чемпіоном країни, перервавши 13-річне домінування БАТЕ.