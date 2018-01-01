Захисник «Олімпіка» переходить в «Динамо»

Артем Шабанов в нинішньому сезоні гольовими діями не відзначався

Центральний захисник «Олімпіка» Артем Шабанов найближчим часом стане гравцем «Динамо» Київський і донецький клуби вже узгодили всі принципові деталі переходу і для завершення угоди залишається владнати деякі дрібниці. Найімовірніше, що угода буде офіційно підписана найближчим часом. В «Динамо» Шабанов стане