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    Захисник «Олімпіка» переходить в «Динамо»

    Артем Шабанов в нинішньому сезоні гольовими діями не відзначався
    Центральний захисник «Олімпіка» Артем Шабанов найближчим часом стане гравцем «Динамо» Київський і донецький клуби вже узгодили всі принципові деталі переходу і для завершення угоди залишається владнати деякі дрібниці. Найімовірніше, що угода буде офіційно підписана найближчим часом. В «Динамо» Шабанов стане
    • Сьогодні, 14:01
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    Артем Шабанов. Фото: ФК Олімпік
    Артем Шабанов. Фото: ФК Олімпік

    Артем Шабанов в нинішньому сезоні гольовими діями не відзначався

    Центральний захисник «Олімпіка» Артем Шабанов найближчим часом стане гравцем «Динамо»

    Київський і донецький клуби вже узгодили всі принципові деталі переходу і для завершення угоди залишається владнати деякі дрібниці.

    Найімовірніше, що угода буде офіційно підписана найближчим часом.

    В «Динамо» Шабанов стане заміною Домагою Віді, який став гравцем «Бешикташа».

    Артем Шабанов в нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги провів 16 поєдинків, гольовими діями не відзначався.

    Джерело: ua.tribuna.com

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