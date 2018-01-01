Захисник «Олімпіка» переходить в «Динамо»
- Сьогодні, 14:01
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Артем Шабанов. Фото: ФК Олімпік
Артем Шабанов в нинішньому сезоні гольовими діями не відзначавсяЦентральний захисник «Олімпіка» Артем Шабанов найближчим часом стане гравцем «Динамо»
Київський і донецький клуби вже узгодили всі принципові деталі переходу і для завершення угоди залишається владнати деякі дрібниці.
Найімовірніше, що угода буде офіційно підписана найближчим часом.
В «Динамо» Шабанов стане заміною Домагою Віді, який став гравцем «Бешикташа».
Артем Шабанов в нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги провів 16 поєдинків, гольовими діями не відзначався.
Джерело: ua.tribuna.com