Захисник «Шахтаря» міг перейти в «Брюгге», але вирішив залишитися в донецькому клубі
- Сьогодні, 11:50
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Про інтерес з боку бельгійського клубу повідомив генеральний директор донецького клубу
Захисник «Шахтаря» і збірної Грузії Давід Хочолава міг перейти в бельгійський чемпіонат.
За інформацією каналів «Футбол», гравцем цікавився «Брюгге», але конкретної пропозиції так і не зробив.
«Був інтерес, але все закінчилося на рівні телефонних дзвінків. Офіційних паперів не було. Хлопці пішли думати. Чи цікавилися вони ще й Петряком? Про це я не знаю», - сказав гендиректор «Шахтаря» Сергій Палкін.
«Я поговорив з тренерами, вони сказали, що розраховують на мене. Я теж вважав, що мені краще залишитися в команді і домагатися своїх цілей. Якщо я буду грати в «Шахтарі», то нікуди не хочу йти. Я не дивлюся на фінанси, головний пріоритет - ігрова практика. Містер сказав, що мені краще залишитися, так що я навіть не замислювався», - пояснив сам Хочолава.
Як відомо, генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін дав зрозуміти, що «гірники» хочуть отримати за півзахисника Фреда більш солідну суму, ніж 50 мільйонів євро.
Джерело: Террикон