Захисник «Шахтаря» таки підпише контракт з грецьким клубом

Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро

Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо практично домовився про перехід в ПАОК. Про це повідомляє gazzetta.gr. Клубам залишилося залагодити деякі деталі для оформлення офіційного переходу. Найближчим часом Азеведо вилетить в Салоніки, де пройде медогляд і підпише контракт. Інше грецьке видання Sport24.gr повідомляє, що футболіст проведе в