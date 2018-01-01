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    Захисник «Шахтаря» таки підпише контракт з грецьким клубом

    Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро
    Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо практично домовився про перехід в ПАОК. Про це повідомляє gazzetta.gr. Клубам залишилося залагодити деякі деталі для оформлення офіційного переходу. Найближчим часом Азеведо вилетить в Салоніки, де пройде медогляд і підпише контракт. Інше грецьке видання Sport24.gr повідомляє, що футболіст проведе в
    • Сьогодні, 16:07
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    Марсіо Азеведо. Фото: Football.ua
    Марсіо Азеведо. Фото: Football.ua

    Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро

    Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо практично домовився про перехід в ПАОК.

    Про це повідомляє gazzetta.gr.

    Клубам залишилося залагодити деякі деталі для оформлення офіційного переходу.

    Найближчим часом Азеведо вилетить в Салоніки, де пройде медогляд і підпише контракт.

    Інше грецьке видання Sport24.gr повідомляє, що футболіст проведе в ПАОКу найближчі півроку на правах оренди, а влітку сторони домовляться про повноцінний контракт.

    ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.

    Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро.

    Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» закінчується влітку 2018 року.

    Джерело: ua.tribuna.com

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