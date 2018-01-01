Захисник «Шахтаря» таки підпише контракт з грецьким клубом
- Сьогодні, 16:07
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Марсіо Азеведо. Фото: Football.ua
Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро
Захисник «Шахтаря» Марсіо Азеведо практично домовився про перехід в ПАОК.
Про це повідомляє gazzetta.gr.
Клубам залишилося залагодити деякі деталі для оформлення офіційного переходу.
Найближчим часом Азеведо вилетить в Салоніки, де пройде медогляд і підпише контракт.
Інше грецьке видання Sport24.gr повідомляє, що футболіст проведе в ПАОКу найближчі півроку на правах оренди, а влітку сторони домовляться про повноцінний контракт.
ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік.
Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро.
Нагадаємо, контракт Азеведо з «Шахтарем» закінчується влітку 2018 року.
Джерело: ua.tribuna.com