Захисник збірної України продовжить кар’єру у найтитулованішому клубі Бельгії



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Віта Горобець. Фото: ФБУ

Цей клуб є чинним володарем Кубку Бельгії, який «Белфіус» вигравав, як і чемпіонат, 17 разів

Атакувальний захисник жіночої збірної України та столичного «Київ-Баскету» Віта Горобець продовжить кар’єру у чемпіонаті Бельгії.

Як повідомив головний тренер киянок Володимир Холопов в інтерв’ю клубній прес-службі, 22-річна баскетболістка наступний сезон проведе у складі «Белфіус Намур».

У минулому сезоні Горобець була однією з лідерів «Київ-Баскету»: у 33 матчах чемпіонського сезону захисник набирала 14,3 очка, робила 4 підбирання, 3 передачі та 2,1 перехоплення за 27,1 хвилини в середньому на майданчику.

Також українка взяла участь у трьох матчах кваліфікації Євробаскету-2019, в яких проводила на майданчику 7,3 хвилини, набираючи 0,7 очка та роблячи 1 передачу.

Нова команда українки - найтитулованіша у бельгійській першості.

«Белфіус» - 17-разовий чемпіон країни, а в останнє цей клуб вигравав національний чемпіонат у 2013 році.

Також цей клуб є чинним володарем Кубку Бельгії, який «Белфіус» вигравав, як і чемпіонат, 17 разів.

Минулий сезон «Белфіус» завершив у півфіналі плей-офф, в якому поступився майбутньому чемпіону клубу «Касторс» 0-2 в серії.