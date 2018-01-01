Захиснику збірної Хорватії загрожує п'ять років в'язниці

Причиною стали неправдиві свідчення в суді

Захисник «Ліверпуля» Деян Ловрен зіткнувся з шаленими проблемами на батьківщині. Гравця збірної Хорватії можуть засудити за неправдиві свідчення в суді. Ловрен розповів неправду про свій трансфер з «Динамо» Загреб у «Ліон». Багаторічний президент хорватського клубу Здравко Мамич начебто приховував від



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Деян Ловрен (зліва). Фото: Reuters

Причиною стали неправдиві свідчення в суді

Захисник «Ліверпуля» Деян Ловрен зіткнувся з шаленими проблемами на батьківщині.

Гравця збірної Хорватії можуть засудити за неправдиві свідчення в суді.

Ловрен розповів неправду про свій трансфер з «Динамо» Загреб у «Ліон».

Багаторічний президент хорватського клубу Здравко Мамич начебто приховував від податкової служби справжні доходи з продажу гравців за 13 років правління.

Ловрен заявляв, що отримав 50% від свого трансферу перед переходом у «Ліон».

Однак насправді цей пункт було прописано заднім числом у контракті.

І тепер Деяну загрожує до п'ять років ув'язнення за лжесвідчення, якщо доведуть його вину в суді.

Аналогічні звинувачення висунуті тещі півзахисника збірної Хорватії і «Реала» Луки Модрича.

Весна Юраїч працювала бухгалтером у «Динамо» і також нібито надала неправдиві свідчення у справі Мамича.

Джерело: Футбол 24