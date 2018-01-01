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    Захиснику збірної Хорватії загрожує п'ять років в'язниці

    Причиною стали неправдиві свідчення в суді
    Захисник «Ліверпуля» Деян Ловрен зіткнувся з шаленими проблемами на батьківщині. Гравця збірної Хорватії можуть засудити за неправдиві свідчення в суді. Ловрен розповів неправду про свій трансфер з «Динамо» Загреб у «Ліон». Багаторічний президент хорватського клубу Здравко Мамич начебто приховував від
    • Сьогодні, 19:47
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    Деян Ловрен (зліва). Фото: Reuters
    Деян Ловрен (зліва). Фото: Reuters

    Причиною стали неправдиві свідчення в суді

    Захисник «Ліверпуля» Деян Ловрен зіткнувся з шаленими проблемами на батьківщині.

    Гравця збірної Хорватії можуть засудити за неправдиві свідчення в суді.

    Ловрен розповів неправду про свій трансфер з «Динамо» Загреб у «Ліон».

    Багаторічний президент хорватського клубу Здравко Мамич начебто приховував від податкової служби справжні доходи з продажу гравців за 13 років правління.

    Ловрен заявляв, що отримав 50% від свого трансферу перед переходом у «Ліон».

    Однак насправді цей пункт було прописано заднім числом у контракті.

    І тепер Деяну загрожує до п'ять років ув'язнення за лжесвідчення, якщо доведуть його вину в суді.

    Аналогічні звинувачення висунуті тещі півзахисника збірної Хорватії і «Реала» Луки Модрича.

    Весна Юраїч працювала бухгалтером у «Динамо» і також нібито надала неправдиві свідчення у справі Мамича.

    Джерело: Футбол 24

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