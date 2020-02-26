«Запитайте у цього тупого віслюка»: як Борис Колесніков спілкується з хокеїстами в «Фейсбуку»



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За спиною у Бориса Вікторовича Колеснікова славне політичне минуле Mind.ua

Борис Вікторович не сильно підбирає висловлювання

Власник хокейного клубу «Донбас», колишній віце-прем’єр з питань Євро-2012 і народний депутат України від Партії регіонів Борис Колесніков дозволяє собі агресивні перепалки з людьми хокею в мережі «Фейсбук».

Цього разу гнів Бориса Вікторовича був спрямований на адресу колишнього гравця молодіжних збірних України, а нині юриста Владислава Сірика, який у цей час захищає від захоплення спорткомплекс «Авангард» у Києві.

«Мені просто ліньки займатися вами серйозно», - написав Колесніков панові Сірику, до того назвавши «Авангард», виділення коштів на потреба якого свого часу теж ігнорував, «сараєм».

Крім того, гнів Бориса Вікторовича зачепив у колишнього тренера київського хокейного клубу АТЕК Сергія Супруна. Його Колесніков назвав «тупим віслюком» і по злорадствував: «Де супер-пуперклуб АТЕК, чемпіон України серед дітей і інвалідів?»

Пан Супрун теж у боргу не залишився: «Один з головних сепаратистів України Колесніков у всій своїй красі. Мужності писати та відповідати у «Хокейній спільноті» в нього забракло, він видалив та заблокував мене, хлопців-хокеїстів, які писали йому правду. Сепаре, ти можеш тільки помріяти про таку команду, як АТЕК-2014/2015! Хлопці грали безкоштовно, не за мене, а за свою улюблену справу і стали чемпіонами. Тобі таке тільки в яскравих снах приходить. Мільйони витрачаєш? Розкажи про мільярди, які ти вкрав з Яником. Та продовжуй далі бризкати піною, сепаре».

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