  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Запитайте у цього тупого віслюка»: як Борис Колесніков спілкується з хокеїстами в «Фейсбуку»

    • Розсилка
    За спиною у Бориса Вікторовича Колеснікова славне політичне минуле - «Запитайте у цього тупого віслюка»: як Борис Колесніков спілкується з хокеїстами в «Фейсбуку»
    За спиною у Бориса Вікторовича Колеснікова славне політичне минуле
    Mind.ua

    Борис Вікторович не сильно підбирає висловлювання

    Власник хокейного клубу «Донбас», колишній віце-прем’єр з питань Євро-2012 і народний депутат України від Партії регіонів Борис Колесніков дозволяє собі агресивні перепалки з людьми хокею в мережі «Фейсбук».

    Цього разу гнів Бориса Вікторовича був спрямований на адресу колишнього гравця молодіжних збірних України, а нині юриста Владислава Сірика, який у цей час захищає від захоплення спорткомплекс «Авангард» у Києві.

    «Мені просто ліньки займатися вами серйозно», - написав Колесніков панові Сірику, до того назвавши «Авангард», виділення коштів на потреба якого свого часу теж ігнорував, «сараєм».

    Крім того, гнів Бориса Вікторовича зачепив у колишнього тренера київського хокейного клубу АТЕК Сергія Супруна. Його Колесніков назвав «тупим віслюком» і по злорадствував: «Де супер-пуперклуб АТЕК, чемпіон України серед дітей і інвалідів?»

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    «Запитайте у цього тупого віслюка»: як Борис Колесніков спілкується з хокеїстами в «Фейсбуку»
    «Запитайте у цього тупого віслюка»: як Борис Колесніков спілкується з хокеїстами в «Фейсбуку»
    Скрін-шот

    Пан Супрун теж у боргу не залишився: «Один з головних сепаратистів України Колесніков у всій своїй красі. Мужності писати та відповідати у «Хокейній спільноті» в нього забракло, він видалив та заблокував мене, хлопців-хокеїстів, які писали йому правду. Сепаре, ти можеш тільки помріяти про таку команду, як АТЕК-2014/2015! Хлопці грали безкоштовно, не за мене, а за свою улюблену справу і стали чемпіонами. Тобі таке тільки в яскравих снах приходить. Мільйони витрачаєш? Розкажи про мільярди, які ти вкрав з Яником. Та продовжуй далі бризкати піною, сепаре».

     Читайте також: Відомий український хокеїст захоплюється Путіним у соцмережах
    Борис Колесніков хокей спорт поза політикою Спорткомплекс «Авангард» Сергій Супрун Владислав Сірик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ