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    Заплатіть і зізнайтесь у використанні допінгу: дискваліфікацію російських паралімпійців продовжили

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    Заплатіть і зізнайтесь у використанні допінгу: дискваліфікацію російських паралімпійців продовжили

    При цьому Міжнародний паралімпійський комітет розповів, що потрібно зробити, щоб Росію поновили у правах

    Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) продовжив тимчасове відсторонення Паралімпійського комітету Росії (ПКР).

    Таке рішення було прийнято на засіданні виконкому організації у Мадриді, повідомляє офіційний сайт МПК.

    Президент МПК Ендрю Парсонс направив міністру спорту РФ Павлу Колобкову та главі Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Крейгу Ріді листи, у яких зазначив, що за останні шість місяців не було досягнуто прогресу у процесі відновлення ПКР.

    Як наголошується у заяві, Паралімпійський комітет Росії наразі виконав 23 пункти з 26, передбачених «дорожньою картою» з відновлення ПКР.

    Невиконаними залишаються пункти про необхідність визнання висновків комісії Річарда Макларена, відновлення відповідності Російського антидопінгового агентства кодексу WADA, відшкодування витрат на тестування російських паралімпійців і діяльність робочої групи МПК.

    Зазначається, що, аби відновитися в організації, росіянам потрібно погодитися з доповіддю WADA та заплатити 257,5 тисячі євро в якості компенсації.

    Членство Паралімпійського комітету Росії у Міжнародному паралімпійському комітеті було призупинено у 2016 році, через що російські паралімпійці не змогли виступити на Паралімпіаді 2016 у Ріо-де-Жанейро, а також брали участь в Іграх-2018 у Пхьончхані у нейтральному статусі.

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