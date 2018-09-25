«Запоріжжя» перемогло чемпіона Білорусі на міжнародному передсезонному Кубку



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Фото: ФБУ

Найкращими в складі «Запоріжжя» стали Кондраков та Мироненко

«Запоріжжя» перемогло чинного чемпіона Білорусі «Цмоки-Мінськ» у стартовому поєдинку міжнародного передсезонного поєдинку Кубок Ректора в Харкові – 92:81.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У першій половині матчу на майданчику йшла рівна боротьба. Білоруси в підсумку здобули два очки переваги. Вирішальною стала третя чверть, у якій українці на 14 очок випередили суперників. Ті вже не змогли відігратися.

Найкращими в складі «Запоріжжя» стали Кондраков (21 очко) та Мироненко (16).

У наступних поєдинках у Харкові 25 вересня грають Запоріжжя – НІКО-БАСКЕТ (13:00) та «Політехнік» – «Цмоки-Мінськ» (15:00).

Кубок Ректора з баскетболу

24 вересня

«Запоріжжя» (Україна) – «Цмоки-Мінськ» (Білорусь) 92:81 (15:18, 18:18, 38:24, 21:21)