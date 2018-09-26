«Запоріжжя» перемогло «Політехнік» на передсезонному турнірі



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Фото: ФБУ

Гості протягом усього матчу контролювали хід гри і здобули впевнену перемогу

В Харкові відбувся черговий матч передсезонного турніру Кубок Ректора, в якому місцевий «Політехнік» протистояв ще одному представнику української Суперліги «Запоріжжю».

Гості протягом усього матчу контролювали хід гри і здобули впевнену перемогу – 85:66.

Кращим у складі команди Валерія Плеханова став Андрій Мироненко, який набрав 17 очок та зробив 11 підбирань, у Юрія Кондракова 16 очок.

У складі «політехів» Ілля Чугунов, вийшовши з лави, відзначився 12 очками та трьома підбираннями.

У своїх перших матчах на цьому турнірі, нагадаємо, «Запоріжжя» перемогло «Ніко-Баскет», а «Політехнік» поступився резервістам чемпіона Білорусі «Цмокі-Мінську».

Передсезонний турнір Кубок Ректора

«Політехнік» – «Запоріжжя» 66:85 (16:26, 13:21, 13:16, 24:22)