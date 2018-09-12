Запорізька «Козачка» та ще два клуби-новачки зіграють у Суперлізі з баскетболу



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Фото ФБУ

У новому сезоні у найвищому дивізіоні гратимуть також БК «Франківськ» і СБК «Львів»

За місяць до початку чемпіонату України у жіночій Суперлізі стало відомо, що серед учасників боротьби за чемпіонський титул, який утримує «Київ-Баскет», є поповнення.

Офіційно заявили про свій намір виступати у Суперлізі три клуби, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Три новачки – це переможець Вищої ліги, беззаперечний лідер українського жіночого баскетболу 90-х і 00-х запорізька «Козачка»-КНУ (головний тренер Олена Жержерунова), срібний призер БК «Франківськ»-ПНУ (головний тренер Юрій Процюк) і СБК «Львів» (головний тренер Ірина Кленіна).

Минулого сезону останній представник цього тріо виступав під назвою ЛДУФК-«Скіф-Спартак», посівши четверте місце у Вищій лізі.

Двох команд, які минулий чемпіонат України провели у Суперлізі, у найвищому дивізіоні жіночого баскетболу цього сезону представлено не буде.

Так, ХАІ (Харків) виступить у Вищій лізі, а ХДУ-«Таврійська Зірка» (Херсон) втратила професійний статус.

Чемпіонат у жіночій Суперлізі розпочнеться у жовтні. Робоча дата старту – 12 жовтня. Календар буде опубліковано пізніше.