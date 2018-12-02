Запорізький «Мотор» програв аутсайдеру групи гандбольної Ліги чемпіонів



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Фото взяте з сайту sport.unian.ua

Матч у хорватському Загребі завершився з рахунком 27:25 на користь господарів поля

У Загребі (Хорватія) завершився матч 10-го туру гандбольної Ліги чемпіонів, в якому «Загреб» приймав чемпіонів України з «Мотора» (Запоріжжя) і обіграв суперника. Гра завершилася з рахунком 27:25, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі поля протягом першої половини гри мали велику перевагу і завершили тайм з різницею у три голи - 14:11. А після перерви гра вирівнялася і за підсумками окремо взятого другого тайму український клуб здобув мінімальну перевагу, але для загальної перемоги цього не вистачило.

Найрезультативнішими гравцями матчу у складі української команди стали польський легіонер Павло Пащовські та білорус Борис Пуховський - по шість голів. Таким чином, після 10-ти турів ЛЧ-2018/19 на рахунку «Мотора» три перемоги, одна нічию та шість поразок - сім очок. Матчі наступного туру відбудуться вже у лютому 2019 року.







Джерело: unian.ua