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    Запорізький «Мотор» виграв домашній міжнародний турнір з гандболу

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    Запорізький «Мотор» виграв домашній міжнародний турнір з гандболу

    Українська команда перемогла гостей з Польщі, Угорщини та Білорусі

    Чемпіон України з гандболу «Мотор» виграв у польського «Віве Кельце» у матчі за перше місце «Кубка Дніпра-2018».

    Рахунок зустрічі – 32:29, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Запорожці завершили виступи на домашньому турнірі зі стовідсотковими показниками – три перемоги у трьох матчах.

    Раніше команда Патріка Ромбеля переграла віце-чемпіона Білорусі «СКА-Мінськ» (35:30) і чемпіона Угорщини «Пік Сегед» (28:26).

    Кубок Дніпра-2018 з гандболу

    Підсумкова таблиця:

    1. «Мотор» (Україна) - 6 очок
    2. «Віве Кельце» (Польща) – 4
    3. «Пік Сегед» (Угорщина) – 2
    4. «СКА-Мінськ» (Білорусь) - 0

    Індивідуальні нагороди:

    найкращий снайпер – Алекс Дуйшебаєв ( «Віве Кельце»);

    найкращий воротар – Геннадій Комок ( «Мотор»);

    найцінніший гравець – Лука Циндрич ( «Віве Кельце»).

    2 вересня «Мотор» зіграє проти «ЗТР» у матчі за Суперкубок України-2018, а 12 вересня стартує у Лізі чемпіонів поєдинком у Запоріжжі проти «ПСЖ».

    Гандбол
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