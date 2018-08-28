Запорізький «Мотор» виграв домашній міжнародний турнір з гандболу



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Українська команда перемогла гостей з Польщі, Угорщини та Білорусі

Чемпіон України з гандболу «Мотор» виграв у польського «Віве Кельце» у матчі за перше місце «Кубка Дніпра-2018».

Рахунок зустрічі – 32:29, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Запорожці завершили виступи на домашньому турнірі зі стовідсотковими показниками – три перемоги у трьох матчах.

Раніше команда Патріка Ромбеля переграла віце-чемпіона Білорусі «СКА-Мінськ» (35:30) і чемпіона Угорщини «Пік Сегед» (28:26).

Кубок Дніпра-2018 з гандболу

Підсумкова таблиця:

1. «Мотор» (Україна) - 6 очок

2. «Віве Кельце» (Польща) – 4

3. «Пік Сегед» (Угорщина) – 2

4. «СКА-Мінськ» (Білорусь) - 0

Індивідуальні нагороди:

найкращий снайпер – Алекс Дуйшебаєв ( «Віве Кельце»);

найкращий воротар – Геннадій Комок ( «Мотор»);

найцінніший гравець – Лука Циндрич ( «Віве Кельце»).

2 вересня «Мотор» зіграє проти «ЗТР» у матчі за Суперкубок України-2018, а 12 вересня стартує у Лізі чемпіонів поєдинком у Запоріжжі проти «ПСЖ».