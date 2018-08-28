Запорізький «Мотор» виграв домашній міжнародний турнір з гандболу
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Українська команда перемогла гостей з Польщі, Угорщини та Білорусі
Чемпіон України з гандболу «Мотор» виграв у польського «Віве Кельце» у матчі за перше місце «Кубка Дніпра-2018».
Рахунок зустрічі – 32:29, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Запорожці завершили виступи на домашньому турнірі зі стовідсотковими показниками – три перемоги у трьох матчах.
Раніше команда Патріка Ромбеля переграла віце-чемпіона Білорусі «СКА-Мінськ» (35:30) і чемпіона Угорщини «Пік Сегед» (28:26).
Кубок Дніпра-2018 з гандболу
Підсумкова таблиця:
1. «Мотор» (Україна) - 6 очок
2. «Віве Кельце» (Польща) – 4
3. «Пік Сегед» (Угорщина) – 2
4. «СКА-Мінськ» (Білорусь) - 0
Індивідуальні нагороди:
найкращий снайпер – Алекс Дуйшебаєв ( «Віве Кельце»);
найкращий воротар – Геннадій Комок ( «Мотор»);
найцінніший гравець – Лука Циндрич ( «Віве Кельце»).
2 вересня «Мотор» зіграє проти «ЗТР» у матчі за Суперкубок України-2018, а 12 вересня стартує у Лізі чемпіонів поєдинком у Запоріжжі проти «ПСЖ».