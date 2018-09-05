Запорізький «ЗТР» візьме участь у новому розіграші Балтійської ліги з гандболу



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У цьому турнірі виступить тільки одна українська команда

З цього року розіграш Балтійської ліги з гандболу пройде за новою схемою.

12 команд будуть розбиті на дві групи, інформує офіційний сайт запорізького клубу.

«ЗТР» зіграє у групі найсильніших, де суперниками будуть: «Рііхімякі» (Фінляндія), «СКА-Мінськ» (Білорусь), «Пилва Сервіті» (Естонія), «Кехра» (Естонія) та «Драгунас» (Литва).

Причому, з фінською та білоруською командами домашні матчі будуть зіграні у Запоріжжі.

Переможець цієї групи вийде відразу у «Фінал чотирьох», а місця з другого по п’яте забезпечать потрапляння у плей-офф.

З групи «В», у якій виступлять «Добеле» (Латвія), «Таллінн» (Естонія), «Целтнієкс» (Латвія), «Вільянді» (Естонія), «Гранітас» (Литва), «Швієса» (Литва), у плей-офф вийдуть лише дві команди.

Старт сезону намічено на 16 вересня.

«ЗТР» свій перший матч проведе 19 вересня у Запоріжжі проти «СКА-Мінськ».