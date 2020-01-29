Заступник міністра Шумілін вважає, що українському спортові бракує культури



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Володимир Шумілін буде окультурювати спорт UA-Times

Володимир Шумілін збирається прищеплювати атлетам моральні цінності

Заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Шумілін розповів, чому вбачає позитив у тому, що культуру і спорт об’єнали в одному відомстві.

«Моя думка – це правильний хід, - каже Шумілін в інтерв’ю UA-Times. – У нашій країні звикли сприймати спорт як окрему галузь. Але в світі є приклади, де спорт об'єднаний з туризмом, освітою, тієї ж культурою. В цьому немає нічого поганого. Навіть корисно для нашої країни.

З досвіду роботи в федерації плавання можу сказати, що нашому спорту не вистачає культури. Є поняття «фізична культура», але культури в ньому майже не залишилося. Одне із завдань нашої команди – наповнити спорт новими сенсами. Тому що для спорту і фізичного виховання в країні недостатньо просто комусь здобути медаль і стати чемпіоном. Необхідно виховувати культуру, здорову конкуренцію, патріотизм».