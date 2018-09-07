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    Затверджено дати й час початку матчів 10-го і 11-го турів Прем'єр-ліги України

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    Затверджено дати й час початку матчів 10-го і 11-го турів Прем'єр-ліги України

    Матч «Шахтар» - «Зоря» відбудеться 7-го жовтня

    Дирекція Прем'єр-ліги України затвердила дати проведення та час початку матчів 10-го і 11-го турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матчі 10-го туру

    28 вересня (п’ятниця)

    «Карпати» – «Шахтар» 19:00

    29 вересня (субота)

    «Олімпік» – «Олександрія» 14:00

    30 вересня (неділя)

    «Десна» – «Ворскла» 14:00

    «Чорноморець» – «Маріуполь» 17:00

    «Зоря» – «Львів» 17:00

    «Арсенал-Київ» – «Динамо» 19:30

    Матчі 11-го туру

    6 жовтня (субота)

    «Маріуполь» – «Карпати» 14:00

    «Олександрія» – «Чорноморець» 17:00

    7 жовтня (неділя)

    «Львів» – «Десна» 14:00

    «Шахтар» – «Зоря» 17:00

    «Динамо» – «Олімпік» 17:00

    «Ворскла» – «Арсенал-Київ» 19:30

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