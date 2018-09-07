Затверджено дати й час початку матчів 10-го і 11-го турів Прем'єр-ліги України
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Матч «Шахтар» - «Зоря» відбудеться 7-го жовтня
Дирекція Прем'єр-ліги України затвердила дати проведення та час початку матчів 10-го і 11-го турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Прем'єр-ліга України з футболу
Матчі 10-го туру
28 вересня (п’ятниця)
«Карпати» – «Шахтар» 19:00
29 вересня (субота)
«Олімпік» – «Олександрія» 14:00
30 вересня (неділя)
«Десна» – «Ворскла» 14:00
«Чорноморець» – «Маріуполь» 17:00
«Зоря» – «Львів» 17:00
«Арсенал-Київ» – «Динамо» 19:30
Матчі 11-го туру
6 жовтня (субота)
«Маріуполь» – «Карпати» 14:00
«Олександрія» – «Чорноморець» 17:00
7 жовтня (неділя)
«Львів» – «Десна» 14:00
«Шахтар» – «Зоря» 17:00
«Динамо» – «Олімпік» 17:00
«Ворскла» – «Арсенал-Київ» 19:30