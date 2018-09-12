Затверджено дати й час початку матчів 12-го туру Прем'єр-ліги України
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Розсилка
«Ворскла» зіграє з «Динамо» 20-го жовтня
Дирекція Прем'єр-ліги України затвердила дати проведення та час початку матчів 12-го туру Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Прем'єр-ліга України з футболу
Матчі 12-го туру
19 жовтня (п’ятниця)
«Шахтар» − «Десна» 19:00
20 жовтня (субота)
«Маріуполь» − «Зоря» 14:00
«Ворскла» − «Динамо» 17:00
21 жовтня (неділя)
«Львів − «Арсенал-Київ» 14:00
«Олімпік» − «Чорноморець» 17:00
«Олександрія» − «Карпати» 19:30