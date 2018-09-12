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    Затверджено дати й час початку матчів 12-го туру Прем'єр-ліги України

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    Затверджено дати й час початку матчів 12-го туру Прем'єр-ліги України

    «Ворскла» зіграє з «Динамо» 20-го жовтня

    Дирекція Прем'єр-ліги України затвердила дати проведення та час початку матчів 12-го туру Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    Матчі 12-го туру

    19 жовтня (п’ятниця)

    «Шахтар» − «Десна» 19:00

    20 жовтня (субота)

    «Маріуполь» − «Зоря» 14:00

    «Ворскла» − «Динамо» 17:00

    21 жовтня (неділя)

    «Львів − «Арсенал-Київ» 14:00

    «Олімпік» − «Чорноморець» 17:00

    «Олександрія» − «Карпати» 19:30

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