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    Новини

    Затверджено дати й час початку матчів 8-го і 9-го турів Прем'єр-ліги України

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    Затверджено дати й час початку матчів 8-го і 9-го турів Прем'єр-ліги України

    «Зоря» зіграє з «Динамо» 16 вересня

    Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів восьмого і дев'ятого турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.

    Прем'єр-ліги України

    Матчі 8-го туру

    14 вересня (п’ятниця)

    «Десна» – «Арсенал-Київ» 19:00

    15 вересня (субота)

    «Олександрія» – «Шахтар» 14:00

    «Карпати» – «Ворскла» 17:00

    16 вересня (неділя)

    «Олімпік» – «Маріуполь» 14:00

    «Зоря» – «Динамо» 17:00

    «Чорноморець» – «Львів» 19:30

    Матчі 9-го туру

    22 вересня (субота)

    «Маріуполь» – «Олександрія» 14:00

    «Львів» – «Карпати» 17:00

    «Арсенал-Київ» – «Олімпік» 19:30

    23 вересня (неділя)

    «Шахтар» – «Чорноморець» 17:00

    «Динамо» – «Десна» 17:00

    «Ворскла» – «Зоря» 19:30

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