Затверджено дати й час початку матчів 8-го і 9-го турів Прем'єр-ліги України
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Розсилка
«Зоря» зіграє з «Динамо» 16 вересня
Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів восьмого і дев'ятого турів Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.
Прем'єр-ліги України
Матчі 8-го туру
14 вересня (п’ятниця)
«Десна» – «Арсенал-Київ» 19:00
15 вересня (субота)
«Олександрія» – «Шахтар» 14:00
«Карпати» – «Ворскла» 17:00
16 вересня (неділя)
«Олімпік» – «Маріуполь» 14:00
«Зоря» – «Динамо» 17:00
«Чорноморець» – «Львів» 19:30
Матчі 9-го туру
22 вересня (субота)
«Маріуполь» – «Олександрія» 14:00
«Львів» – «Карпати» 17:00
«Арсенал-Київ» – «Олімпік» 19:30
23 вересня (неділя)
«Шахтар» – «Чорноморець» 17:00
«Динамо» – «Десна» 17:00
«Ворскла» – «Зоря» 19:30