Гранди українського футболу повинні будуть подати заявки в останній день січня, а потім ще і 13 лютого

Дирекція УПЛ затвердила графік реєстрації та заявки команд клубів УПЛ на участь у всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2017/18 (другий заявковий період) Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги. Графік другого заявкового періоду має такий вигляд: 31 січня«Шахтар» Донецьк«Динамо»



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Гранди українського футболу повинні будуть подати заявки в останній день січня, а потім ще і 13 лютого

Дирекція УПЛ затвердила графік реєстрації та заявки команд клубів УПЛ на участь у всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2017/18 (другий заявковий період)

Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

Графік другого заявкового періоду має такий вигляд:

31 січня

«Шахтар» Донецьк

«Динамо» Київ

8 лютого

«Карпати» Львів

«Сталь» Кам’янське

«Верес» Рівне

9 лютого

«Зірка» Кропивницький

«Чорноморець» Одеса

ФК «Маріуполь»

12 лютого

«Ворскла» Полтава

«Олімпік» Донецьк

ФК «Олександрія»

13 лютого

«Зоря» Луганськ

«Динамо» Київ

«Шахтар» Донецьк

Раніше стало відомо, яким матчем відкриється друга частина чемпіонату Прем'єр-ліги.