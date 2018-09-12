Затверджено склад збірних України з баскетболу 3х3 на Юнацьку Олімпіаду
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У баскетболі 3х3 честь України захищатимуть дві збірні – юнаків і дівчат
12 вересня НОК затвердив склад збірної України, що виступить на ІІІ Літніх Юнацьких Олімпійських Іграх.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Вони пройдуть у столиці Аргентини Буенос-Айресі з 6-го по 18-те жовтня.
55 українців змагатимуться у 22-х видах спорту.
Зокрема у баскетболі 3х3 честь України захищатимуть дві збірні – юнаків і дівчат.
Склад чоловічої збірної України U-18
Ілля Заєць - перший тренер Ангеліна Здирка
Олександр Сидорук - перший тренер Ангеліна Здирка
Ігор Сергеєв – перший тренер Владислав Бугаєвський
Віталій Шорсткий - перші тренери – Олег Єфимчук, Анатолій Колот
Головний тренер Володимир Журжій.
Склад жіночої збірної України U-18
Юлія Гутевич – перший тренер Алла Пастушенко
Вероніка Космач - перший тренер Катерина Кливенок
Анжеліка Ляшко - перший тренер Катерина Кливенок
Ганна Сугак - перший тренер – Лідія Канцлер
Головний тренер Дмитро Неволін.