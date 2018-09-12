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    Затверджено склад збірних України з баскетболу 3х3 на Юнацьку Олімпіаду

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    Фото: ФБУ - Затверджено склад збірних України з баскетболу 3х3 на Юнацьку Олімпіаду
    Фото: ФБУ

    У баскетболі 3х3 честь України захищатимуть дві збірні – юнаків і дівчат

    12 вересня НОК затвердив склад збірної України, що виступить на ІІІ Літніх Юнацьких Олімпійських Іграх.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Вони пройдуть у столиці Аргентини Буенос-Айресі з 6-го по 18-те жовтня.

    55 українців змагатимуться у 22-х видах спорту.

    Зокрема у баскетболі 3х3 честь України захищатимуть дві збірні – юнаків і дівчат.

    Склад чоловічої збірної України U-18

    Ілля Заєць - перший тренер Ангеліна Здирка
    Олександр Сидорук - перший тренер Ангеліна Здирка
    Ігор Сергеєв – перший тренер Владислав Бугаєвський
    Віталій Шорсткий - перші тренери – Олег Єфимчук, Анатолій Колот

    Головний тренер Володимир Журжій.

    Склад жіночої збірної України U-18

    Юлія Гутевич – перший тренер Алла Пастушенко
    Вероніка Космач - перший тренер Катерина Кливенок
    Анжеліка Ляшко - перший тренер Катерина Кливенок
    Ганна Сугак - перший тренер – Лідія Канцлер

    Головний тренер Дмитро Неволін.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) баскетбол
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