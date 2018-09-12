Затверджено склад збірних України з баскетболу 3х3 на Юнацьку Олімпіаду



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Фото: ФБУ

У баскетболі 3х3 честь України захищатимуть дві збірні – юнаків і дівчат

12 вересня НОК затвердив склад збірної України, що виступить на ІІІ Літніх Юнацьких Олімпійських Іграх.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Вони пройдуть у столиці Аргентини Буенос-Айресі з 6-го по 18-те жовтня.

55 українців змагатимуться у 22-х видах спорту.

Зокрема у баскетболі 3х3 честь України захищатимуть дві збірні – юнаків і дівчат.

Склад чоловічої збірної України U-18

Ілля Заєць - перший тренер Ангеліна Здирка

Олександр Сидорук - перший тренер Ангеліна Здирка

Ігор Сергеєв – перший тренер Владислав Бугаєвський

Віталій Шорсткий - перші тренери – Олег Єфимчук, Анатолій Колот

Головний тренер Володимир Журжій.

Склад жіночої збірної України U-18

Юлія Гутевич – перший тренер Алла Пастушенко

Вероніка Космач - перший тренер Катерина Кливенок

Анжеліка Ляшко - перший тренер Катерина Кливенок

Ганна Сугак - перший тренер – Лідія Канцлер

Головний тренер Дмитро Неволін.