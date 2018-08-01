Затверджено склади груп і календар нового сезону чемпіонату України з футболу серед аматорів
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Розсилка
За титул найсильнішого змагатимуться 35 колективів
В аматорському чемпіонаті України візьмуть участь 35 команд, які поділені на три групи.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Перший тур сезону-2018/19 пройде уже у найближчий вікенд, повідомляє Асоціація аматорського футболу України.
На старт вийдуть 35 команд, поділені на три групи по 11-12 учасників.
Склади груп чемпіонату України:
Група 1
ФК «Ужгород»
«Рочин» (Соснівка, Львівська обл.)
«Кобра» (Острог, Рівненська обл.)
СК «Хмельницький»
«Кристал» (Чортків, Тернопільська обл.)
ФК «Малинськ» (Рівненська обл.)
«Агрон» (Великогаївська ОТГ, Тернопільська обл.)
«Карпати» (Галич, Івано-Франківська обл.)
ФК «Тернопіль-ДЮСШ»
«ОДЕК» (Оржів, Рівненська обл.)
«Покуття» (Коломия, Івано-Франківська обл.)
Група 2
«Вікторія» (Миколаївка, Сумська обл.)
ФК «Рубікон-Вишневе» (Київ)
«Авангард» (Бзів, Київська обл.)
«Авангард» (Корюківка, Чернігівська обл.)
МФК «Первомайськ» (Миколаївська обл.)
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин, Черкаська обл.)
«Альянс» (Липова Долина, Сумська обл.)
«Діназ» (Вишгород, Київська обл.)
«Чайка» (Вишгород, Київська обл.)
«Факел» (Липовець, Вінницька обл.)
«Агродім» (Бахмач, Чернігівська обл.)
«Олімпік» (Кропивницький)
Група 3
«Кобра» (Харків)
«ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровська обл.)
ФК «Дніпро»
«Колос» (Асканія-Нова, Херсонська обл.)
«Скорук» (Томаківка, Дніпропетровська обл.)
«Яруд» (Маріуполь, Донецька обл.)
СК «Каховка» (Херсонська обл.)
«Дружба» (Новомиколаївка, Херсонська обл.)
ФК «Кривий Ріг» (Дніпропетровська обл.)
«Мотор» (Запоріжжя)
«Таврія» (Новотроїцьке, Херсонська обл.)
«Перемога» (Дніпро)
Чинним чемпіоном України серед аматорів є «Вікторія» із смт. Миколаївка Сумської області.