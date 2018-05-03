Завацька не зуміла оновити власний рекорд і поступилася у чвертьфіналі турніру WTA у Марокко

Українська тенісистка не потрапила до півфіналу

Катарина Завацька не змогла створити ще одну несподіванку на турнірі WTA International у Марокко. Українська тенісистка дійшла до чвертьфіналу. А на цій стадії її зупинила тайванська суперниця Се Шувей. Завацька зуміла взяли лише два гейми. Напередодні Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA. Grand Prix De SAR La Princesse