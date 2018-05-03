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    Завацька не зуміла оновити власний рекорд і поступилася у чвертьфіналі турніру WTA у Марокко

    Українська тенісистка не потрапила до півфіналу
    Катарина Завацька не змогла створити ще одну несподіванку на турнірі WTA International у Марокко. Українська тенісистка дійшла до чвертьфіналу. А на цій стадії її зупинила тайванська суперниця Се Шувей. Завацька зуміла взяли лише два гейми. Напередодні Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA. Grand Prix De SAR La Princesse
    • Сьогодні, 21:23
    • Розсилка
    Катарина Завацька
    Катарина Завацька

    Українська тенісистка не потрапила до півфіналу

    Катарина Завацька не змогла створити ще одну несподіванку на турнірі WTA International у Марокко.

    Українська тенісистка дійшла до чвертьфіналу.

    А на цій стадії її зупинила тайванська суперниця Се Шувей.

    Завацька зуміла взяли лише два гейми.

    Напередодні Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA.

    Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem – 2018

    WTA International

    Жіночий тенісний турнір у Рабаті, Марокко

    Призовий фонд: $250,000

    Чвертьфінал

    Се Шувей (Тайбей, 8) – Катарина Завацька (Україна, WC) – 6:1, 6:1

    теніс
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