Завацька не зуміла оновити власний рекорд і поступилася у чвертьфіналі турніру WTA у Марокко
- Сьогодні, 21:23
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Розсилка
Катарина Завацька
Українська тенісистка не потрапила до півфіналу
Катарина Завацька не змогла створити ще одну несподіванку на турнірі WTA International у Марокко.
Українська тенісистка дійшла до чвертьфіналу.
А на цій стадії її зупинила тайванська суперниця Се Шувей.
Завацька зуміла взяли лише два гейми.
Напередодні Завацька вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу на турнірі WTA.
Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem – 2018
WTA International
Жіночий тенісний турнір у Рабаті, Марокко
Призовий фонд: $250,000
Чвертьфінал
Се Шувей (Тайбей, 8) – Катарина Завацька (Україна, WC) – 6:1, 6:1