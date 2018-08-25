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    Збірна австрійських українців виграла VII чемпіонат світу серед команд діаспори

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    Фото ФФУ - Збірна австрійських українців виграла VII чемпіонат світу серед команд діаспори
    Фото ФФУ

    У фіналі українці з Австрії обіграли українців з Польщі

    У п’ятницю, 24 серпня, в Ірпені Київської області завершився чемпіонат світу серед команд української діаспори.

    У ньому взяли участь колективи із трьох частин світу – Америки, Азії та Європи, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    VII чемпіонат світу серед команд української діаспори розпочався 21 серпня, а у боротьбу за золото турніру вступили спортсмени з 12-ти країн.

    До вже постійних учасників із Польщі, Іспанії, Ізраїлю, Молдови, Білорусі, Естонії та Чехії долучилися команди-дебютанти з Болгарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Австрії та США.

    Загалом у турнірі взяли участь 240 футболістів.

    Найуспішнішими на світовому форумі виявилися українські австрійці, які у вирішальному поєдинку у запеклій боротьбі з мінімальним рахунком (1:0) перемогли збірну діаспори з польського міста Вроцлав.

    До речі, на турнір в Україні з Польщі приїхали позмагатися дві збірні – з Вроцлава та Любліна.

    У Федерації футболу України запропонували фінал наступного чемпіонату світу з футболу серед команд діаспори також провести на полі НТК ім. В. Баннікова.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу українці діаспора
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