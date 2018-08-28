Збірна Чехії оголосила склад на поєдинок Ліги націй з командою України



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Карел Яролім. Фото: fotbal.cz

Чеський наставник викликав до збірної 22-х виконавців

У вівторок, 28-го серпня, наставник збірної Чехії Карел Яролім оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинку Ліги націй з Україною.

Чеський наставник викликав до збірної 22-х виконавців, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Воротарі: Томаш Коубек («Ренн», Франція), Іржі Павленка («Вердер», Німеччина), Томаш Вацлік («Севілья», Іспанія).

Захисники: Ян Боржил («Славія»), Якуб Брабец («Різеспор», Туреччина), Володимир Коуфал («Славія»), Теодор Гебре Селассіє («Вердер», Німеччина), Павел Кадержабек («Хоффенхайм», Німеччина), Томаш Калас («Брістоль», Англія), Філіп Новак («Трабзонспор», Туреччина), Радім Ржезнік («Вікторія»).

Півзахисники: Антонін Барак («Удінезе», Італія), Боржек Дочкал («Хенань Цзаньє», Китай), Томаш Горжава («Вікторія»), Йозеф Хюшбауер («Славія»), Якуб Янкто («Удінезе», Італія), Ян Копиц («Вікторія»), Ондржей Петрак («Нюрнберг», Німеччина), Томаш Соучек («Славія»), Ян Сікора («Славія»).

Нападники: Міхаель Крменчік («Вікторія»), Патрік Шик («Рома», Італія).

Збірна Чехії збереться в повному складі 3 вересня у Празі, де проведе короткий збір.

Поєдинок Ліги націй між збірними Чехії та України відбудеться 6 вересня в Угерське-Градіште.

Початок матчу — о 21.45 за київським часом.

Раніше заявку на матч зі збірною України оприлюднила команда Словаччини.