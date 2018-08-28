Словаки оголосили склад збірної на поєдинки з Данією та Україною



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Ян Козак

Головний тренер збірної Словаччини оголосив склад своєї команди на товариський поєдинок із Данією та матч Ліги націй з Україною

27 серпня на прес-конференції у Братиславі наставник збірної Словаччини Ян Козак оголосив імена футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів із командами Данії та України.

Загалом у списку Яна Козака 24 гравці, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Склад збірної Словаччини

Воротарі: Мартін Дубравка («Ньюкасл», Англія), Матуш Козачик («Вікторія»), Міхал Шулла («Слован»).

Захисники: Петер Пекарик («Герта», Німеччина), Мартін Шкртел («Фенербахче», Туреччина), Роберт Мазань («Сельта», Іспанія), Мартін Вальджент («Мальорка», Іспанія), Норберт Дьйомбер («Перуджа», Італія), Мілан Шкриняр («Інтер», Італія), Любомир Шатка («Дунайска Стреда»), Томаш Губочан («Марсель», Франція), Ерік Сабо («Бейтар», Ізраїль).

Півзахисники: Станіслав Лоботка («Сельта», Іспанія), Патрік Грошовський («Вікторія»), Юрай Куцка («Трабзонспор», Туреччина), Ян Грегуш («Копенгаген», Данія), Марек Гамшик («Наполі», Італія), Ондрей Дуда («Герта», Німеччина), Роберт Мак («Зеніт»), Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк Сіті», США), Владімір Вайсс («Аль-Гарафа», Катар).

Нападники: Ерік Пачинда («Дунайска Стреда»), Міхал Дюриш («Анортосіс», Кіпр), Адам Немец («Пафос», Кіпр).

Нагадаємо, товариський поєдинок між збірними Словаччини та Данії розпочнеться 5 вересня у Трнаві о 21.45 за київським часом.

Матч Ліги націй між командами України та Словаччини заплановано на 9 вересня. Початок зустрічі — о 16.00.