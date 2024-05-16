Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав умову, за якої вдасться запобігти окупації Харкова

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський назвав умову, за якої вдасться запобігти окупації Харкова
Гарант підкреслив, що ситуація загострилася через затримку американської допомоги
фото: Главком

Зеленський: Ми не можемо дозволити собі втратити Харків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує двох систем Patriot, завдяки яким росіяни не зможуть окупувати Харків. Про це він сказав під час візиту до Харкова, пише ABC News.

«Все, що нам потрібно, – це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть», – сказав Зеленський.

На запитання журналіста, чи є провина затримки американської допомоги на $60 млрд у тому, що зараз відбувається у Харкові, президент відповів, що це є провиною усього світу.

«Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти», – підкреслив він.

Також український лідер зазначив, що ситуація «дуже серйозна, а Україна не може дозволити собі втратити Харків».

Нагадаємо, президент України сьогодні приїхав у Харків. Зокрема, тут він відвідав захисників, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Також президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону. 

Читайте також:

Теги: Харків росія Володимир Зеленський Україна президент росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київський Безпековий Форум – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Сьогодні, 13:09
Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та обстріл Харкова. Головне за 14 травня
Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та обстріл Харкова. Головне за 14 травня
14 травня, 21:00
Дві людини постраждали внаслідок ранкового обстрілу Харкова
Удар по Харкову: стало відомо про постраждалих
14 травня, 08:29
Німці висловили свою думку щодо можливого нападу Росії
Як німці ставляться до загроз нападу з боку Росії: дані опитування
13 травня, 15:57
11 травня на Авдіївському напрямку було збито російський штурмовик Су-25
Збиття штурмовика Су-25, «Шахтар» став чемпіоном України з футболу. Головне за 11 травня
11 травня, 21:11
За словами Зеленського, наступний етап зближення із ЄС очікується у червні
Зеленський про вступ України до ЄС: «Євросоюзу потрібен цей крок»
9 травня, 21:22
За дорученням Володимира Путіна росіяни хочуть провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
Випробування Росією ядерної зброї – це підняття ставок
6 травня, 17:17
МЗС Киргизстану стверджує, що інформація про масові відмови по дипломатичній лінії не підтверджується
Киргизстан радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії
2 травня, 19:21
Масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух
Масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух
19 квiтня, 05:24

Політика

Зеленський назвав умову, за якої вдасться запобігти окупації Харкова
Зеленський назвав умову, за якої вдасться запобігти окупації Харкова
Зеленський ветував закон, який дозволяв звільняти людину за неповідомлення про зв’язки в окупації
Зеленський ветував закон, який дозволяв звільняти людину за неповідомлення про зв’язки в окупації
Зеленський прибув у Харків та відвідав поранених захисників (відео)
Зеленський прибув у Харків та відвідав поранених захисників (відео)
Мінекономіки після скандалу скасувало бронювання працівникам Glovo, Visa та Favbet
Мінекономіки після скандалу скасувало бронювання працівникам Glovo, Visa та Favbet
Зеленський розповів, чому відклав усі закордонні візити
Зеленський розповів, чому відклав усі закордонні візити
Зеленський призначив нову очільницю Нацкомісії у справах ЮНЕСКО
Зеленський призначив нову очільницю Нацкомісії у справах ЮНЕСКО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
24K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
11K
У Львові солдат застрелив полковника: як його покарали
9099
Путін прилетів у Китай: що відомо про мету і програму візиту
8384
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
7642
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ

Новини

Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Сьогодні, 18:57
Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Сьогодні, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua