Зеленський назвав умову, за якої вдасться запобігти окупації Харкова

Зеленський: Ми не можемо дозволити собі втратити Харків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує двох систем Patriot, завдяки яким росіяни не зможуть окупувати Харків. Про це він сказав під час візиту до Харкова, пише ABC News.

«Все, що нам потрібно, – це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть», – сказав Зеленський.

На запитання журналіста, чи є провина затримки американської допомоги на $60 млрд у тому, що зараз відбувається у Харкові, президент відповів, що це є провиною усього світу.

«Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти», – підкреслив він.

Також український лідер зазначив, що ситуація «дуже серйозна, а Україна не може дозволити собі втратити Харків».

Нагадаємо, президент України сьогодні приїхав у Харків. Зокрема, тут він відвідав захисників, які зазнали поранень у боях на Харківщині. Також президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону.