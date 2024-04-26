Черкащину затопило. Деякі жителі виявилися відрізаними від суші (фото)
Унаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, спостерагігається ріст води на заплавах і прирічкових територіях
У Черкаському та Золотоніському районах Черкаської області рятувальники допомагають населенню долати наслідки підтоплень. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
У місцях підтоплення заплав і понижених прирічкових територій рятувальники здійснюють превентивні заходи щодо недопущення погіршення ситуації.
«Де є можливість, разом з курсантами ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля (інститут пожежної безпеки - ред.) рятувальники укріплюють і зводять загороджувальні дамби. Також рятувальники постійно тримають зв’язок з жителями, які відрізані водою від суші, у разі необхідності готові надати допомогу», – йдеться у повідомленні ДСНС.
Чотири групи надзвичайників продовжують моніторити ситуацію у Черкаському і Золотоніському районах із використанням безпілотних літальних апаратів.
Зокрема, у селі Хрещатик Мошнівської територіальної громади зафіксовано підтоплення на одній з вулиць, а відрізаними водою від суші є 12 домоволодінь і 13 будинків.
Унаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхів’ї Кременчуцького водосховища все ще ймовірний подальший ріст води на заплавах і прирічкових територіях, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
В області наразі оголошено ІІ рівень небезпеки.
Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області стався перелив води через дамбу у районі третього та четвертого шлюзів.
Також стало відомо, що водопілля в столиці України оновило свій рекордний рівень у поточному році.
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