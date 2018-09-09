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    Збірна Іспанії встановила рекорд безпрограшної серії у футболі

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    <span>Фото AFP</span> - Збірна Іспанії встановила рекорд безпрограшної серії у футболі
    Фото AFP

    Останнього разу іспанці програвали ще на Євро-2016

    Збірна Іспанії обіграла Англію (2:1) у матчі Ліги націй.

    Таким чином, іспанці не знають поразок у 25-ти матчах поспіль. Це – найдовша безпрограшна серія у сучасному футболі (матчі, програні у серії пенальті, розцінюються як нічиї).

    Востаннє національна команда Іспанії програвала збірній Італії на чемпіонаті Європи 2016 року. Тоді іспанці поступилися з рахунком 0:2.

    На ЧС-2018 Іспанія на груповому етапі двічі зіграла внічию – з Португалією (3:3) та Марокко (2:2), а також здолала Іран (1:0).

    А в 1/8 фіналу іспанці у серії пенальті поступилися Росії (1:1, по пен. 3:4).

    Джерело: segodnya.ua

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