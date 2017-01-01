Збірна Італії прибула до Харкова на товариські матчі зі збірною України

Футзальні команди 5-6 грудня поміряються силами у товариських матчах

У неділю, 3 грудня, ввечері, збірна Італії з футзалу транзитом через Київ прибула до Харкова. Саме у столиці Слобожанщини 5-6 грудня відбудуться два товариських матчі між національними збірними України й Італії з футзалу. Обидві команди ведуть підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка з 30 січня до 10 лютого пройде у Любляні,



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Роберто Менікеллі. Фото АФУ

Футзальні команди 5-6 грудня поміряються силами у товариських матчах

У неділю, 3 грудня, ввечері, збірна Італії з футзалу транзитом через Київ прибула до Харкова.

Саме у столиці Слобожанщини 5-6 грудня відбудуться два товариських матчі між національними збірними України й Італії з футзалу.

Обидві команди ведуть підготовку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка з 30 січня до 10 лютого пройде у Любляні, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Відразу по прильоту італійська делегація на автобусі вирушила до п’ятизіркового готелю, де буде мешкати весь час свого перебування у Харкові.

За словами головного тренера збірної Італії Роберто Менікеллі, збірна України – це дуже сильна команда, і він очікує дуже напружених матчів, які дозволять підготуватися до майбутніх матчів чемпіонату Європи.

Обидва матчі 5-6 грудня у Палаці спорту «Локомотив» ім. Г. Кірпи розпочнуться о 18:30.

Окрім того, 4 грудня Роберто Менікеллі проведе двогодинний семінар для українських тренерів з футзалу.