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    Збірна Сербії напередодні матчу з Україною втратила одного з лідерів

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    Серґей Мілінковіч-Савіч є однією з ключових постатей збірної Сербії у середині поля - Збірна Сербії напередодні матчу з Україною втратила одного з лідерів
    Серґей Мілінковіч-Савіч є однією з ключових постатей збірної Сербії у середині поля
    Динамоманія

    Про травму ключового хавбека тренер Крстаїч повідомив на прес-конференції

    Збірна Сербії з футболу понесла вагому кадрову втрату перед матчем відбору до Євро-2020 проти України, який відбудеться 7 червня у Львові. Головний тренер сербів Младен Крстаїч на прес-конференції зокрема зазначив, що команда не зможе розраховувати на допомогу хавбека Серґея Мілінковіча-Савіча через його травму.

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    «Ми не зможемо розраховувати на допомогу Мілінковіча-Савіча в матчі з Україною через травму. На жаль, травми - це невід'ємна частина футболу, тому ми повинні зберігати оптимізм. На щастя, всі інші гравці здорові й готуються до поєдинку», - сказав тренер.

    24-річний хавбек «Лаціо» Серґей Мілінковіч-Савіч провів за збірну Сербії 12 матчів і виступив з командою на чемпіонаті світу-2018.

    Раніше повідомлялося, що збірна України в матчі з Сербією не зможе розраховувати на допомогу Андрія Ярмоленка, також під питанням знаходиться участь Марлоса.

    Матч відбору на Євро-2020 проти Сербії відбудеться 7 червня на «Арені Львів» і розпочнеться о 21:45.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Серґей Мілінковіч-Савіч
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