Збірна Сербії напередодні матчу з Україною втратила одного з лідерів
Про травму ключового хавбека тренер Крстаїч повідомив на прес-конференції
Збірна Сербії з футболу понесла вагому кадрову втрату перед матчем відбору до Євро-2020 проти України, який відбудеться 7 червня у Львові. Головний тренер сербів Младен Крстаїч на прес-конференції зокрема зазначив, що команда не зможе розраховувати на допомогу хавбека Серґея Мілінковіча-Савіча через його травму.
«Ми не зможемо розраховувати на допомогу Мілінковіча-Савіча в матчі з Україною через травму. На жаль, травми - це невід'ємна частина футболу, тому ми повинні зберігати оптимізм. На щастя, всі інші гравці здорові й готуються до поєдинку», - сказав тренер.
24-річний хавбек «Лаціо» Серґей Мілінковіч-Савіч провів за збірну Сербії 12 матчів і виступив з командою на чемпіонаті світу-2018.
Раніше повідомлялося, що збірна України в матчі з Сербією не зможе розраховувати на допомогу Андрія Ярмоленка, також під питанням знаходиться участь Марлоса.
Матч відбору на Євро-2020 проти Сербії відбудеться 7 червня на «Арені Львів» і розпочнеться о 21:45.