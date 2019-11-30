Квитки на Євро 2020 надійдуть у продаж вже 4 грудня



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Вартість стартує від 30 євро

Уболівальники 20-ти країн, які вже пройшли кваліфікацію на Євро-2020, зможуть подавати заявки на купівлю квитків на матчі своїх збірних, починаючи із 14.00 за центральноєвропейським часом 4 грудня винятково на сайті EURO2020.com, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Бухаресті генеральний директор UEFA Events SA Мартін Каллен.

У шанувальників буде час до 18 грудня, аби вибрати свої квоти на турнір. Вартсть квитків стартує від 30-ти євро в Баку, Бухаресті та Будапешті й 50-ти євро в інших містах-господарях. Загалом на матчі Євро буде продано 3 млн квитків, 82% з яких придбають саме вболівальники. 960 тис. квитків із цієї кількості виділено для фанів країн-учасниць Євро-2020.