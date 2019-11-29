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    Пятов став єдиним українцем, який потрапив до символічної збірної у відбірковому етапі Евро-2020

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    Цього року Андрій святкує ювілей - 15 років з першої гри за національну збірну України - Пятов став єдиним українцем, який потрапив до символічної збірної у відбірковому етапі Евро-2020
    Цього року Андрій святкує ювілей - 15 років з першої гри за національну збірну України

    Голкіпер збірної України і донецького «Шахтаря» не схибив жодного разу під час кваліфікації

    Символічну збірну, за результатами кваліфікаційного раунду до Евро-2020, оприлюднила УЄФА. До складу дрім-тім потрапив і один українець - голкіпер збірної України і донецького Шахтаря Андрій Пятов. У п’яти матчах кваліфікації П’ятов зумів зберегти свої ворота сухими. Сама ж збірна України посіла першу сходинку у своїй відбірковій групі і завоювала путівку на чемпіонат Європи 2020 року. 

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    Символічна збірна кваліфікації Євро-2020:

     

    Голкіпер: Андрій Пятов (Україна);

    Захисники: Рагнар Сігурдссон (Ісландія), Меріх Демірал (Туреччина), Серхіо Рамос (Іспанія);

    Півзахисники: Іоанніс Кусулос (Кіпр), Бернарду Сілва (Португалія), Джорджиньо Вейналдум (Нідерланди), Еран Захаві (Ізраїль);

    Нападники: Мемфіс Депай (Нідерланди), Гаррі Кейн (Англія), Рахім Стерлінг (Англія).

    УЄФА чемпіонат Європи Збірна України Андрій П'ятов
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