Збірна України героїчно пробилася в чвертьфінал чемпіонату світу



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Збірна України з баскетболу 3х3 ФІБА

Наша чоловіча команда боротиметься в плей-оф світової першості з баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася в чвертьфінал чемпіонату світу в Амстердамі.

У вирішальному матчі наші хлопці в овертаймі вирвали перемогу в потужної Монголії – 18:17.

Поступаючись за 25 секунд до кінця основного часу зустрічі 2 очки, українці все ж врятувалися: спочатку з-під кільця очко команді приніс Максим Закурдаєв, а після вдалого захисту Олександр Сизов у сольному проході з сиреною набрав 16-те очко нашої команди, перевівши гру в овертайм.

У овертаймі ми пропустили першими, але Закурдаєв зрівняв рахунок, а Тимофеєнко реалізував переможний середній кидок. Україна перемогла 18:17 та вийшла у плей-оф світової першості.

У попередніх поєдинках збірна України перемогла Пуерто-Рико (21:19), поступилася Росії (14:21) та перемогла Естонію (15:13).

Остаточне місце в групі та суперник у чвертьфіналі визначаться після заключних матчів дня на чемпіонаті світу.

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