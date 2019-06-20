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    Збірна України героїчно пробилася в чвертьфінал чемпіонату світу

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    Збірна України з баскетболу 3х3 - Збірна України героїчно пробилася в чвертьфінал чемпіонату світу
    Збірна України з баскетболу 3х3
    ФІБА

    Наша чоловіча команда боротиметься в плей-оф світової першості з баскетболу 3х3

    Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 пробилася в чвертьфінал чемпіонату світу в Амстердамі.

    У вирішальному матчі наші хлопці в овертаймі вирвали перемогу в потужної Монголії – 18:17.

    Поступаючись за 25 секунд до кінця основного часу зустрічі 2 очки, українці все ж врятувалися: спочатку з-під кільця очко команді приніс Максим Закурдаєв, а після вдалого захисту Олександр Сизов у сольному проході з сиреною набрав 16-те очко нашої команди, перевівши гру в овертайм.

    У овертаймі ми пропустили першими, але Закурдаєв зрівняв рахунок, а Тимофеєнко реалізував переможний середній кидок. Україна перемогла 18:17 та вийшла у плей-оф світової першості.

    У попередніх поєдинках збірна України перемогла Пуерто-Рико (21:19), поступилася Росії (14:21) та перемогла Естонію (15:13).

    Остаточне місце в групі та суперник у чвертьфіналі визначаться після заключних матчів дня на чемпіонаті світу.

     Читайте також: Жіноча збірна України програла на старті чемпіонату світу з баскетболу 3х3
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