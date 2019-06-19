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    Жіноча збірна України програла на старті чемпіонату світу з баскетболу 3х3

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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 - Жіноча збірна України програла на старті чемпіонату світу з баскетболу 3х3
    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3
    ФІБА

    Українки програли в двох стартових поєдинках

    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 програла два стартові поєдинки на чемпіонаті світу в Амстердамі.

    У першому матчі наші дівчата під керівництвом Володимира Холопова в запеклій боротьбі поступилися росіянкам – 12:13.

    У другому поєдинку дня українки не втримали перевагу проти Італії – 15:17.

    Збірна України виступає в складі Євгенії Спітковської, Христини Філевич, Ольги Мазніченко та Наталії Цюбик.

    Відтак наша команда посідає четверте місце в групі з п’яти команд і значно погіршила шанси на вихід у чвертьфінал. У плей-оф виходять по дві команди з групи.

    За день українки зіграють заключні поєдинки групового етапу проти Нової Зеландії та Індонезії.

    Завтра, 20 червня, заключні матчі групового етапу чемпіонату світу зіграє наша чоловіча команда, у якої одна перемога в двох стартових матчах.

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