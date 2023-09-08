Якщо завтра вибори? Соратник президента спрогнозував, яким буде майбутній парламент

Гетманцев вважає, що до Верховної Ради наступного скликання прийдуть люди, які пройшли через війну

«Верховна Рада сьогодні не відображає настроїв у суспільстві»

До Верховної Ради 10 скликання прийдуть люди, які за тих чи інших обставин пройшли через війну, і вони будуть дуже внутрішньо мотивованими змінювати країну на краще. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

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«Буде нова Рада, буде нова коаліція, нова коаліційна угода. У ній будуть визначені істотні реформи, які слід прийняти, і найголовніше – у нового складу парламенту буде пів року медового місяця з суспільством, коли такого роду непопулярні рішення повинні і будуть прийматися. І будуть безперечно нові Гетманцеви, які ціною власного політичного рейтингу будуть ці рішення через залу проводити. Все буде добре, жодної катастрофи я не бачу», – сказав Гетманцев.

Очільник фінансового комітету Ради вважає, що головним суспільним колективним мотиватором для наступної каденції депутатів буде шанс увійти в історію не тільки як ювілейний десятий склад українського парламенту, а як той, за якого – за умови ефективної роботи – Україну приймуть в ЄС.

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Політик зазначив, що не бачить у виборах нічого погано. Він вважає, що вони потрібні, аби відновлювати легітимність законодавчого органу.

«Бо якщо ми говоримо про сьогоднішній стан Верховної Ради, то очевидна певна недовіра та зневіра суспільства щодо тих чи інших політиків та політичних сил. Очевидно, Верховна Рада сьогодні не відображає настроїв в суспільстві, тому перезавантаження – це непогано і завжди йде на користь демократії. Бо захищаючи її на полі бою, ми не повинні вихолощувати її зсередини», – сказав Гетманцев.

Голова фінансового комітету Ради наголосив, що наразі є низка питань, насамперед безпекових, а також організаційних, інфраструктурних, інформаційних, технічних та багатьох інших, які ускладнюють проведення виборів у воєнний час, і на які «поки немає відповіді».

«Якщо вирішення для цих проблем буде знайдено, то вибори не є чимось страшним. Тим більше, що країна дійсно потребує важливих реформ, які сьогодні в парламенті складно прийняти у зв'язку з тим, що вірус популізму дуже розповсюдився серед депутатів», – пояснив політик.

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Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев переконаний, що президент України Володимир Зеленський не причетний до корупційних скандалів.

До слова, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.