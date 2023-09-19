Бригада, що воює у Бахмуті, отримала комплекс Poseidon (фото)

Порошенко: «Нас надихають успіхи ЗСУ – звільнення Андріївки, Кліщіївки»

22-га окрема механізована бригада ЗСУ, яка воює на бахмутському напрямку, отримала комплекс із трьох БПЛА Poseidon з мобільним пунктом управління на базі британської вантажівки DAF. Це поповнення захисникам привіз експрезидент Петро Порошенко.

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«Без цих «очей» неможливо навіть уявити повну картину бойової обстановки та передбачити всі можливі ризики перебігу бою. Не менш важливе завдання – залишатись непомітним для ворога, якісно відпрацювати та неушкодженим повернутися на «базу», – розповідають військові.

Аеророзвідники пояснюють: «На перший погляд, ніби нічого складного: взяв пульт керування, і ти вже пілот. Зазвичай люди захоплюються гарною картинкою: «злетіли, точнісінько скинули вибухівку у відкритий люк танка чи БМП. Вибух. Молодці!». Але щоб мати позитивний результат, необхідні навички, спеціалізована техніка, достатній «наліт» годин, вміння правильно маскуватись та обирати позицію. Але найголовніше – бути максимально пильними «очима» своїх – артилерії, піхоти, танкових підрозділів».

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Зі свого боку Порошенко каже, що щасливий передати героїчній бригаді, яка веде важкі бої, «очі», що бачать за 50 кілометрів і мають унікальну оптику. Poseidon – це комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Аеророзвідка 22-ї бригади отримала велике поповнення фото: Європейська солідарність

«Наші науково-дослідні фахівці не стоять на місці. Ми збираємося модернізувати «Посейдони», поставивши новий блок, який ще більш вдало протистоїть радіоелектронній боротьбі русні», – пояснює Порошенко.

«Ми не зупиняємось. У нас ще три бригади стоять на черзі. Ми спільно працюємо і з органами місцевого самоврядування», – пояснює Порошенко. За його словами, ідея вилучити військовий ПДФО з місцевих бюджетів завадить громадам фінансувати великі проєкти для ЗСУ.

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«Зараз у парламенті робиться спроба, щоб позбавити бригади можливості фінансування з джерел суб’єктів місцевого самоврядування в місці їх постійної дислокації. Зараз наші бригади мають можливість звернутися до цих міст, отримати на свій рахунок гроші і закупати те, що їм потрібно, – техніку, шини, запчастини, необхідні речі для наших воїнів. В тому числі і дрони, Мавіки і багато іншого», – пояснює політик.

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«Ви бачите, що, крім комплексу оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів, ми передаємо ще й зроблений нами пункт управління. Там є робочі місця для оператора, пілота, командира, дешифрувальника і зв’язківця. У такому захищеному вигляді ми створюємо всі умови для ефективної, високоякісної роботи наших воїнів. Так що передаємо це нашій дружній і улюбленій 22-ій бригаді», – говорить Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко передав чергову партію техніки кільком бригадам та підрозділам Сил Оборони – зокрема, Окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького та Першій окремій Сіверській танковій бригаді.