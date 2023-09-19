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Бригада, що воює у Бахмуті, отримала комплекс Poseidon (фото)

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бригада, що воює у Бахмуті, отримала комплекс Poseidon (фото)
Poseidon – це комплекс рівня розвідувального батальйону
фото: Європейська солідарність

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22-га окрема механізована бригада ЗСУ, яка воює на бахмутському напрямку, отримала комплекс із трьох БПЛА Poseidon з мобільним пунктом управління на базі британської вантажівки DAF. Це поповнення захисникам привіз експрезидент Петро Порошенко.

«Без цих «очей» неможливо навіть уявити повну картину бойової обстановки та передбачити всі можливі ризики перебігу бою. Не менш важливе завдання – залишатись непомітним для ворога, якісно відпрацювати та неушкодженим повернутися на «базу», – розповідають військові.

Аеророзвідники пояснюють: «На перший погляд, ніби нічого складного: взяв пульт керування, і ти вже пілот. Зазвичай люди захоплюються гарною картинкою: «злетіли, точнісінько скинули вибухівку у відкритий люк танка чи БМП. Вибух. Молодці!». Але щоб мати позитивний результат, необхідні навички, спеціалізована техніка, достатній «наліт» годин, вміння правильно маскуватись та обирати позицію. Але найголовніше – бути максимально пильними «очима» своїх – артилерії, піхоти, танкових підрозділів».

Зі свого боку Порошенко каже, що щасливий передати героїчній бригаді, яка веде важкі бої, «очі», що бачать за 50 кілометрів і мають унікальну оптику. Poseidon – це комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Аеророзвідка 22-ї бригади отримала велике поповнення
Аеророзвідка 22-ї бригади отримала велике поповнення
фото: Європейська солідарність

«Наші науково-дослідні фахівці не стоять на місці. Ми збираємося модернізувати «Посейдони», поставивши новий блок, який ще більш вдало протистоїть радіоелектронній боротьбі русні», – пояснює Порошенко.

Бригада, що воює у Бахмуті, отримала комплекс Poseidon (фото) фото 1

«Ми не зупиняємось. У нас ще три бригади стоять на черзі. Ми спільно працюємо і з органами місцевого самоврядування», – пояснює Порошенко. За його словами, ідея вилучити військовий ПДФО з місцевих бюджетів завадить громадам фінансувати великі проєкти для ЗСУ.

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На весь екран

«Зараз у парламенті робиться спроба, щоб позбавити бригади можливості фінансування з джерел суб’єктів місцевого самоврядування в місці їх постійної дислокації. Зараз наші бригади мають можливість звернутися до цих міст, отримати на свій рахунок гроші і закупати те, що їм потрібно, – техніку, шини, запчастини, необхідні речі для наших воїнів. В тому числі і дрони, Мавіки і багато іншого», – пояснює політик.

«Ви бачите, що, крім комплексу оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів, ми передаємо ще й зроблений нами пункт управління. Там є робочі місця для оператора, пілота, командира, дешифрувальника і зв’язківця. У такому захищеному вигляді ми створюємо всі умови для ефективної, високоякісної роботи наших воїнів. Так що передаємо це нашій дружній і улюбленій 22-ій бригаді», – говорить Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко передав чергову партію техніки кільком бригадам та підрозділам Сил Оборони – зокрема, Окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького та Першій окремій Сіверській танковій бригаді.

Теги: безпілотник військові вантажівки Європейська солідарність Петро Порошенко

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