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    Збірна України перемогла Італію

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    Збірна України в Італії - Збірна України перемогла Італію
    Збірна України в Італії
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    Наша жіноча баскетбольна команда здолала на виїзді італійок у контрольному поєдинку

    Італія – Україна – 66:69 (19:22, 21:20, 7:12, 19:15)

    Україна: Удоденко (21очко+10 підбирань), Ягупова (20+7), Кондусь (8), Науменко (7+9), Ольховик (6), Білоцерківська (3), Горобець (2), Яцковець (2), Уро-Ніле.

    У ході підготовки до чемпіонату Європи жіноча національна збірна перемогла на виїзді в Порденоні в контрольному поєдинку команду Італії, інформує ФБУ.

    Українки вже з початку зустрічі намагалися нав’язати суперницям свої умови. Та в першій половині боротьба була переважно рівною.

    По перерві у команд впала результативність. Та українки все ж зуміли збільшити свою двоочкову перевагу ще на п’ять пунктів.

    Попри наполегливі спроби господарів відігратися наша команда довела поєдинок до перемоги.

    Уже завтра, 1 червня, ці ж суперники знову зійдуться між собою. Але вже в іншому місті – Панцано.

    На груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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