  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дворазовий чемпіон НБА Медведенко розповів, як програв аматорові-самоучці (відео)

    • Розсилка
    20 років тому аматор Дядя Слава надав юному Славі Медведенку урок, який той запам'ятав на все життя - Дворазовий чемпіон НБА Медведенко розповів, як програв аматорові-самоучці (відео)
    20 років тому аматор Дядя Слава надав юному Славі Медведенку урок, який той запам'ятав на все життя
    Фейсбук Станіслава Медведенка

    Станіслав радить завжди поважати своїх суперників

    Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації у складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслав Медведенко поділився у власному «Фейсбуку» коротким відео і описав його цікавою історією з життя.

    Читайте також

    «Це Дядя Слава. П’ять-сім разів на тиждень він виходить з ранку на майданчик і кидає. Його ніхто ніколи не вчив і не тренував, він самоучка, кидає не по техніці, але він влучає. 20 років тому він дав мені урок. Я прийшов на майданчик вже гравцем НБА і думав, що обіграю непоказного мужичка в «мінус 5» (є така кидкова гра). І програв 3:2 (грали до трьох перемог). Через два дні на цьому ж місці я не залишив Дяді Славі шансів, але запам'ятав цей поєдинок на все життя», - розповідає Медведенко.

    Підсумував Станіслав історію кількома порадами: «1. Поважайте свого суперника. 2. Успіх залежить не від того, яка у тебе гарна техніка і як ти виглядаєш, а від того скільки ти готовий зробити повторень. Дядя Слава тому приклад. Basketball connecting people». 

     Читайте також: Дворазовий чемпіон НБА Медведенко: Бродський кричав, що я продаю дітей. Це дурість
    Читайте також
    баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ