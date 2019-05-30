Дворазовий чемпіон НБА Медведенко розповів, як програв аматорові-самоучці (відео)



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20 років тому аматор Дядя Слава надав юному Славі Медведенку урок, який той запам'ятав на все життя Фейсбук Станіслава Медведенка

Станіслав радить завжди поважати своїх суперників

Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації у складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслав Медведенко поділився у власному «Фейсбуку» коротким відео і описав його цікавою історією з життя.

«Це Дядя Слава. П’ять-сім разів на тиждень він виходить з ранку на майданчик і кидає. Його ніхто ніколи не вчив і не тренував, він самоучка, кидає не по техніці, але він влучає. 20 років тому він дав мені урок. Я прийшов на майданчик вже гравцем НБА і думав, що обіграю непоказного мужичка в «мінус 5» (є така кидкова гра). І програв 3:2 (грали до трьох перемог). Через два дні на цьому ж місці я не залишив Дяді Славі шансів, але запам'ятав цей поєдинок на все життя», - розповідає Медведенко.

Підсумував Станіслав історію кількома порадами: «1. Поважайте свого суперника. 2. Успіх залежить не від того, яка у тебе гарна техніка і як ти виглядаєш, а від того скільки ти готовий зробити повторень. Дядя Слава тому приклад. Basketball connecting people».