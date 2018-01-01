  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Збірна України почне готуватися до відбору на Євробаскет-2019 на початку лютого

    До матчу з нідерландками наша команда буде тренуватися у Палаці спорту
    Жіноча збірна України розпочне підготовку до поєдинків зі збірними Іспанії і Нідерландів 5 лютого. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Неділя 4 лютого буде днем приїзду для більшості гравців і тренерського штабу. Першу частину зборів заплановано у Міжнародній тенісній академії, що під Києвом. Там збірна буде тренуватися
    • Сьогодні, 13:36
    • Розсилка
    Фото: ФБУ
    Фото: ФБУ

    До матчу з нідерландками наша команда буде тренуватися у Палаці спорту

    Жіноча збірна України розпочне підготовку до поєдинків зі збірними Іспанії і Нідерландів 5 лютого.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Неділя 4 лютого буде днем приїзду для більшості гравців і тренерського штабу.

    Першу частину зборів заплановано у Міжнародній тенісній академії, що під Києвом.

    Там збірна буде тренуватися перед матчем Україна – Іспанія, до матчу з нідерландками наша команда буде тренуватися у Палаці спорту.

    Нагадаємо, що у відборі на Євробаскет 2019 збірна України проведе найближчим часом два поєдинки 10 лютого зі збірною Іспанії і 14 лютого зі збірною Нідерландів, обидва поєдинки відбуватимуться у київському Палаці спорту.

    Остаточний склад баскетболiсток, які будуть у національній команді у лютому буде сформовано незабаром.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ