Збірна України почне готуватися до відбору на Євробаскет-2019 на початку лютого

До матчу з нідерландками наша команда буде тренуватися у Палаці спорту

Жіноча збірна України розпочне підготовку до поєдинків зі збірними Іспанії і Нідерландів 5 лютого. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Неділя 4 лютого буде днем приїзду для більшості гравців і тренерського штабу. Першу частину зборів заплановано у Міжнародній тенісній академії, що під Києвом. Там збірна буде тренуватися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФБУ

До матчу з нідерландками наша команда буде тренуватися у Палаці спорту

Жіноча збірна України розпочне підготовку до поєдинків зі збірними Іспанії і Нідерландів 5 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Неділя 4 лютого буде днем приїзду для більшості гравців і тренерського штабу.

Першу частину зборів заплановано у Міжнародній тенісній академії, що під Києвом.

Там збірна буде тренуватися перед матчем Україна – Іспанія, до матчу з нідерландками наша команда буде тренуватися у Палаці спорту.

Нагадаємо, що у відборі на Євробаскет 2019 збірна України проведе найближчим часом два поєдинки 10 лютого зі збірною Іспанії і 14 лютого зі збірною Нідерландів, обидва поєдинки відбуватимуться у київському Палаці спорту.

Остаточний склад баскетболiсток, які будуть у національній команді у лютому буде сформовано незабаром.