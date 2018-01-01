Збірна України почне готуватися до відбору на Євробаскет-2019 на початку лютого
- Сьогодні, 13:36
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До матчу з нідерландками наша команда буде тренуватися у Палаці спорту
Жіноча збірна України розпочне підготовку до поєдинків зі збірними Іспанії і Нідерландів 5 лютого.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Неділя 4 лютого буде днем приїзду для більшості гравців і тренерського штабу.
Першу частину зборів заплановано у Міжнародній тенісній академії, що під Києвом.
Там збірна буде тренуватися перед матчем Україна – Іспанія, до матчу з нідерландками наша команда буде тренуватися у Палаці спорту.
Нагадаємо, що у відборі на Євробаскет 2019 збірна України проведе найближчим часом два поєдинки 10 лютого зі збірною Іспанії і 14 лютого зі збірною Нідерландів, обидва поєдинки відбуватимуться у київському Палаці спорту.
Остаточний склад баскетболiсток, які будуть у національній команді у лютому буде сформовано незабаром.