Головні моменти дня кваліфікації чемпіонату Європи 3х3 у Києві (відео)



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Україна - Боснія і Герцеговина ФБУ

Напередодні зіграно матчі першого дня змагань

У Києві на Троїцькій площі тривають матчі кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Уперше в історії в Україні відбуваються матчі національних збірних з баскетболу 3х3

Напередодні відбулися поєдинки першого дня змагань.

Жіноча збірна України здобула дві перемоги. Спочатку наші дівчата обіграли Австрію (12:7), а потім здолали Данію (18:9).

Чоловіча збірна України перемогла напередодні Боснію і Герцеговину (20:14).

Чоловіки 30 червня ще мають зіграти на груповому етапі проти Хорватії. У жіночої команди попереду поєдинки другого раунду.