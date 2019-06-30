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    Головні моменти дня кваліфікації чемпіонату Європи 3х3 у Києві (відео)

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    Україна - Боснія і Герцеговина - Головні моменти дня кваліфікації чемпіонату Європи 3х3 у Києві (відео)
    Україна - Боснія і Герцеговина
    ФБУ

    Напередодні зіграно матчі першого дня змагань

    У Києві на Троїцькій площі тривають матчі кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Уперше в історії в Україні відбуваються матчі національних збірних з баскетболу 3х3

    Напередодні відбулися поєдинки першого дня змагань.

    Жіноча збірна України здобула дві перемоги. Спочатку наші дівчата обіграли Австрію (12:7), а потім здолали Данію (18:9).

    Чоловіча збірна України перемогла напередодні Боснію і Герцеговину (20:14).

    Чоловіки 30 червня ще мають зіграти на груповому етапі проти Хорватії. У жіночої команди попереду поєдинки другого раунду.

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