Головні моменти дня кваліфікації чемпіонату Європи 3х3 у Києві (відео)
Україна - Боснія і Герцеговина
ФБУ
Напередодні зіграно матчі першого дня змагань
У Києві на Троїцькій площі тривають матчі кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Уперше в історії в Україні відбуваються матчі національних збірних з баскетболу 3х3
Напередодні відбулися поєдинки першого дня змагань.
Жіноча збірна України здобула дві перемоги. Спочатку наші дівчата обіграли Австрію (12:7), а потім здолали Данію (18:9).
Чоловіча збірна України перемогла напередодні Боснію і Герцеговину (20:14).
Чоловіки 30 червня ще мають зіграти на груповому етапі проти Хорватії. У жіночої команди попереду поєдинки другого раунду.