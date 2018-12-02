Збірна України провела тренування на Тенерифе



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Українці готуються до матчу з Іспанією

Чоловіча національна збірна України продовжує підготовку до матчу другого ігрового вікна другого раунду відбору на ЧС-2019 проти збірної Іспанії. Про це повідомляє Ukrbasket.

Команда Євгена Мурзіна отримавши відпочинок після матчу зі Словенією та довгого шляху на іспанський острів, провела перше тренування на арені Сантьяго Мартін, яка 2-го грудня прийматиме відбірковий матч.

Арена може вмісити 5100 вболівальників, і залишила приємні враження, як у нашого тренерського штабу, так і у гравців.ukrbasket.net

Під керівництвом Євгена Мурзіна та тренерського штабу національної команди працювали 11 гравців, які готуються до завтрашньої гри.

Не працював з командою лише Олександр Кобець, який, отримав травму під час гри зі Словенією і у матчі проти іспанців команді не допоможе.